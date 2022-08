Vídeo: Avião monomotor tenta pouso de emergência em rodovia e atinge caminhão nos EUA

Um avião monomotor de pequeno porte fez um pouso forçado em uma rodovia da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, se chocou contra a pista e acabou pegando fogo.

Segundo as autoridades do estado, a aeronave sofreu uma pane no motor quando descia para pousar no Aeroporto Municipal de Corona e não conseguiu manter a altitude necessária para chegar ao aeroporto, sendo obrigada a descer na rodovia em pleno dia. Durante a tentativa de aterrissagem, o monomotor se chocou contra a pista e acabou atingindo um caminhão que transitava no local..

Com o choque, o avião pegou fogo, mas nenhum dos dois passageiros do avião ou dos três passageiros do caminhão sofreram qualquer tipo de ferimento. Segundo o piloto do avião, Andrew Cho, o treinamento que ele recebeu evitou que ocorresse uma tragédia maior no local. “Se você não entrar em pânico, vai saber o que fazer”, disse à imprensa.

Um vídeo exibido pelo canal norte-americano KTLA mostrou o momento exato do acidente:

No vídeo é possível ver o momento exato em que o avião desce na rodovia lotada de carros e tem suas asas quebradas. Durante o arrasto, a aeronave soltou combustível na pista que imediatamente pegou fogo. Felizmente, o avião se choca com a lateral da pista e para no local, evitando atingir outros carros.

