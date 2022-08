Suspeito de matar ex-namorada a facadas envia áudio debochado à família: ‘Não vai mais incomodar homem nenhum’

Suspeito de matar ex a facadas envia áudio debochado à família dela (Divulgação/Pixabay)

Uma mulher de 49 anos foi encontrada morta no quintal de casa em Pirapora do Bom Jesus, em São Paulo. O principal suspeito é seu ex-namorado, que confessou o crime por meio de áudios em tom de deboche enviados à família. As informações são do portal de notícias “UOL”.

O crime ocorreu no início da noite de domingo (7). Mirian Rodrigues cuidava do neto de 3 anos quando foi esfaqueada diversas vezes.

Mirian teria passado o dia com Adailton Costa e decidiu voltar para casa após algumas horas em um bar. Segundo áudios enviados para amigos e familiares, Adailton afirma que teve uma discussão com a ex e que não bebeu.

Enquanto Mirian retornou para a residência, Adailton foi para um quarto que fica aos fundos do terreno. O filho de Mirian também estava no local, mas resolveu sair com a esposa e deixou o neto em casa.

Ninguém sabe ao certo o que aconteceu na sequência, já que Mirian e Adailton ficaram sozinhos na casa com a criança.

Segundo um familiar que não quis se identificar, eles estavam há quase um ano juntos. “Era uma relação bem complicada, viviam discutindo. Ele era ciumento, não tinha amizade nem com os sobrinhos dela. Tinha ciúmes até da sombra dela. Minha tia nunca gostou desse tipo de coisa e vivia terminando com ele, mas ele sempre aparecia pedindo perdão com presentinhos e ela acabava voltando”, disse ao “UOL”.

Mensagem debochada

Por volta das 21h50, Adailton enviou uma mensagem para o filho de Mirian dando “boa noite” com vários emojis de choro.

Mais tarde, o irmão de Mirian apareceu na casa para buscar um carregador de celular e se deparou com o corpo, caído no chão.

A família diz que Adailton ainda fez contato com vizinhas e parentes. “Ele mandou mensagem para várias pessoas perguntando da minha tia, onde ela estava. Depois ele confessou [o crime], fazendo maior deboche, dizendo que onde ela está agora não vai mais incomodar homem nenhum.”

O caso está sendo investigado como feminicídio na Delegacia de Pirapora do Bom Jesus. A polícia pediu a prisão temporária do homem, que está foragido.

