VÍDEO: ‘Cão babá’ reage ao ver pequena dona dando os primeiros passos e viraliza nas redes sociais

Um “cão babá” faz sucesso nas redes sociais por estar sempre ao lado de sua pequena dona, em Washington, nos Estados Unidos. Um vídeo no qual o golden retriever Taco aparece muito feliz depois que a menina, chamada Vanora, deu seus primeiros passos, viralizou por conta de tanta fofura (veja abaixo).

Em entrevista ao site “The Dodo”, Claudia Hughes, mãe de Vanora e tutora de Taco, contou que o cachorro, de 3 anos, sempre estava ligado durante os cuidados com a menina. “Quando acordávamos no meio da noite para alimentá-la, ele estava lá conosco”, contou.

A mãe costuma filmar a interação do cão com Vanora e flagrou o momento em que ele não se conteve ao ver a pequena dando os seus primeiros passos. Ele ficou bastante agitado com a novidade, mas tomou bastante cuidado para não derrubar a menina.

“Assim que Vanora começou a dar alguns passos, Taco começou a ficar super animado”, contou Claudia.

A mulher destacou que Taco sempre foi muito dócil, mas depois da chegada da filha ele se mostrou um verdadeiro “cão babá”. Ela destaca que após o nascimento de Vanora ele deixou claro que prefere estar sempre perto da menina.

Dividindo a comida

Um vendedor ambulante emocionou a web ao ser filmado dividindo comida com seu cachorrinho na cidade de Cali, na Colômbia. A cena foi compartilhada no perfil @davymusicoficial no TikTok e já soma mais de 680 mil curtidas.

O homem aparece sentado em uma mureta enquanto o cão está acomodado sobre a mochila que carrega nas costas. O rapaz come um pedaço do alimento e faz questão de dar a mesma quantidade para o “doguinho” fofo.

“Às vezes o que menos tem é o que mais dá”, diz a legenda do vídeo (veja abaixo):

Os comentários já beiram os 4 mil. “Por coisas como estas é que ainda tenho um pouco de fé na humanidade”, “Bênçãos para este humano que dá tanto amor além do alimento” e “Deus o abençoe. Bonito ver o amor aos animaizinhos” foram algumas das reações.

