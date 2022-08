Em carta psicografada por vidente, Eliza Samúdio revela detalhes de crime; “Foi cruel, foi horroroso”

Um vídeo publicado pela vidente Chaline Grazik, em sua conta do Instagram, gerou alvoroço na internet ao trazer uma carta psicografada em que a mulher afirma ser de Eliza Samúdio, morta no ano de 2010, e que tem o goleiro Bruno como principal acusado, crime este que resultou em sua condenação.

Em sua publicação, a vidente começa narrando: “Foi cruel, foi horroroso. Eu tentava pedir socorro, mas ninguém me ouviu. Meu pescoço doía tanto, apertaram, até faltar oxigênio no meu corpo. Mas, neste momento, meu espírito saiu imediatamente do corpo. Ficou perto de uma árvore de onde vi tudo o que fizeram comigo. De repente, veio um homem mal-encarado, de pele morena e camiseta vermelha. Naquele dia eu não sabia quem era ele”.

“Eles não sabiam o que fazer”

Durante a leitura da carta psicografada por Grazik, há detalhes sobre o momento de apreensão vivido durante o crime: “Mas eu conseguia ver tudo o que faziam comigo, uma sensação que eles tinham de pavor, que não sabiam o que fazer. Pareciam endemoniados. Nunca imaginei do que fossem capazes. Um dizia para o outro como esconder o corpo”, disse a vidente.

O local onde estaria o corpo

“Decidiram me jogar num rio, que lembro nitidamente, um rio fétido. Pegaram uma madeira com fiapos e me bateram muito, até que meu corpo ficasse no fundo. Eles tinham cara de apavorados, mas mesmo assim cometeram o crime. Eu vi tudo, senti tudo”, finalizou.

Sobre o caso Eliza Samúdio

Condenado anteriormente a 22 anos e três meses de detenção pelo assassinato de Eliza, o goleiro Bruno, como é popularmente conhecido, se encontra atualmente em regime semiaberto e é contradado do Atlético Carioca.

Veja abaixo o vídeo divulgado no Instagram.