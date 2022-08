VÍDEO: Pai age rápido e salva filho de 1 ano de ser atropelado por carro em São Félix do Xingu, no Pará

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um pai agiu rápido e salvou o filho de 1 ano de um atropelamento, em São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará. Câmeras de segurança registraram quando o homem estava parado na frente de uma loja e segurava a criança em cima de uma moto, quando um carro em alta velocidade passa e acerta o veículo. Por questões de segundos o menino não foi atingido (veja o vídeo abaixo).

O caso aconteceu no último sábado (30), na comunidade Vila Taboca. O vídeo ainda mostra que o carro arrastou a moto por vários metros e, ao perceber o que tinha acabado de acontecer, o pai se revolta, tira o boné da cabeça, joga no chão e vai em direção a sua moto para avaliar os estragos. Antes, ele entrega o bebê para a mãe.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Unidade Integrada do distrito de Taboca, em São Félix do Xingu. A corporação ressaltou que as imagens do circuito de segurança foram “analisadas e diligências estão sendo realizadas para apurar o caso”.

O condutor do veículo foi identificado e intimado a prestar esclarecimentos, mas o nome dele não foi divulgado. Ele e o dono da motocicleta entraram em um acordo para o ressarcimento dos danos.

Motorista bêbado

Um motorista bêbado e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) perdeu o controle do carro que dirigia e bateu em outros quatro estacionados em Taguatinga, no DF (Distrito Federal). Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu na sexta-feira (29), na Avenida Hélio Prates, e foi registrado por câmeras de segurança. Segundo a polícia, o causador da colisão é um jovem de 25 anos.

Segundo os investigadores, o rapaz se submeteu ao teste do bafômetro, que apontou que ele estava bêbado. Ele assinou termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado.

