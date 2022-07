Mulher se surpreende ao descobrir ‘morador fedorento’ dentro de seu sofá

Uma mulher se surpreendeu ao descobrir um “morador fedorento” dentro do sofá de sua casa, em Minas Gerais. Identificada como Ana, ela usou sua conta no TikTok para revelar o intruso e viralizou.

O vídeo, publicado no última sábado (23), já conta com mais de 139 mil curtidas e 2.500 comentários. Nele, a internauta narra a “saga” para desvendar quem estava deixando rastros de sujeira pelos cômodos.

Ela contou que, ao acordar, se deparou com uma bagunça perto do fogão e percebeu alguns rastros de animal pela pia. “Tinha até impressão digital”, diz a voz de narração que acompanha a legenda.

A mineira foi trabalhar e, na volta, encontrou fezes de animal atrás do sofá - e não eram de suas gatas. Descobriu então que, o que quer que fosse, estava dentro do móvel. Resolveu chamar um vizinho pra ajudar. Quando o rapaz rasgou o forro com uma vassoura, o invasor finalmente se revelou: era um gambá.

O bichinho saiu correndo, assustado. “Era ‘só' um gambá dentro do meu sofá”, escreveu Ana. “Não sei como esse trem entrou aí”, completou.

Assista ao vídeo que viralizou:

