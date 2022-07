‘Eu Amo Pau Grande’: Letreiro instalado em distrito de Magé (RJ) viraliza nas redes sociais; veja vídeo

O distrito de Pau Grande, no Rio de Janeiro, que já era famoso por ser o local de nascimento do jogador de futebol Mané Garrincha, viralizou nas redes sociais após receber um letreiro. A placa, instalada na entrada pela Prefeitura de Magé, chama a atenção pela frase: “Eu Amo Pau Grande”.

“A tão aguardada placa chegou! Agora você pode tirar a tão sonhada foto ao lado da frase: EU AMO PAU GRANDE! Só em Magé tem!”, tuitou o perfil oficial da prefeitura com um vídeo (veja abaixo).

A tão aguardada placa chegou! 😍

Agora você pode tirar a tão sonhada foto ao lado da frase: EU❤️ PAU GRANDE!



Só em Magé tem! 😎 pic.twitter.com/wr1HmzG3Yo — Prefeitura Municipal de Magé (@prefeituramage) July 22, 2022

No Instagram, a administração também fez uma postagem onde destacou: “Olha que gracinha que ficou a Praça Montese, em Pau Grande (...) venha visitar, tire muitas fotos e preserve!”.

De acordo com a prefeitura, a placa foi instalada para ressaltar as recentes melhorias que foram feitas no distrito, como a revitalização da praça, instalação de um chafariz em mármore, nova iluminação com LED e recuperação dos equipamentos. Agora, a administração espera que o local, que já virou meme, se transforme em um ponto turístico.

Não demorou muito para a história repercutir e viralizar nas redes sociais (veja postagens abaixo). “Não sou de Magé, mas amei a placa”, comentou uma internauta. “Isso sim é dinheiro do contribuinte sendo gasto de maneira exemplar”, escreveu outro.

“Também ADOORO UM PAU GRANDE”, brincou outra pessoa. “Kkkkkkkkkkkk não acredito que a prefeitura meteu essa”, escreveu um internauta, que recebeu como resposta um comentário com emojis de carinha chorando de rir, postado pelo administrador da página da prefeitura. “A gente viu a maldade no seu coração. A gente só instalou a placa atendendo ao pedido do povo”.

E a prefeitura continuou: “É para rir, é para chorar (de emoção) e ser feliz”, comentou.

Veja abaixo a repercussão sobre o letreiro nas redes sociais:

Pra quem nunca viu um japonês de Pau Grande.

Tá aí. pic.twitter.com/gguQ2L3LQi — Giovanni Seiji (@GiovanniSeiji) July 22, 2022

Pau Grande atingiu um novo nível de turismo pic.twitter.com/eVEI0rrNCO — Eric (@EricFAbreu) July 21, 2022

pau grande 🤝 pinto grosso pic.twitter.com/ItRUBfCAXd — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) July 23, 2022

Terminaram a decoração da praça do bairro do pau grande aqui onde eu moro. E instalaram essa placa. ESPEREM AS PIADAS pic.twitter.com/OWLKCzZ8ab — William Jefferson (@WillBlackmusic) July 21, 2022

GENTEEEE!!!!!! Colocaram a placa EU AMO PAU GRANDE aquiiiiiii. Eu ameiiiiiii 😍😍🤣🤣 — Bruna Silveira 🦋🌻 (@silveiirabru) July 21, 2022

Como vou explicar pras pessoas de fora que eu moro numa cidade que fez uma placa de "eu amo Pau Grande" pro bairro de Pau Grande, sem ninguém rir — André (@andre_fdcs) July 22, 2022

