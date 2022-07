Zeus, o ‘pitbull despertador’, acorda menino para ir para escola; veja vídeo que viralizou

Quem precisa de despertador quando se tem Zeus? O pitbull com nome de divindade viralizou nas redes sociais ao aparecer acordando seu “irmão humano” para ir para a escola.

Um vídeo que já tem mais de 170 mil curtidas no TikTok mostra o simpático cão pulando na cama de Bernardo ao som de “Acorda Pedrinho”. Ele enche a criança de lambidas, todo animado, balançando o rabo.

Assista:

O vídeo fofo foi publicado por Cleberson Santana, pai do menino e tutor do cachorro, em seu perfil na rede social.

Um outro post mostra Cleberson tentando fazer Bernardo acordar, sem sucesso. “Aí você fala que é implicância minha, né. Bernardo, vamos pra escola?”, chama o pai.

Em seguida, ele diz: “Vamos ver se ele não vai pra escola”, indo em direção a um portão onde está Zeus. Ao ser libertado, o pitbull sai correndo, todo feliz, já em direção ao quarto do menino. Pula na cama e faz a festa!

E por falar em cão fofo...

Um outro cãozinho faz sucesso nas redes sociais depois que passou de um filhote fofo para um adulto rabugento.

O animal chamado Sox, fruto do cruzamento das raças Lulu da Pomerânia com Shih-tzu, pertence a australiana Suzanne Giles. Ela costuma postar imagens do cão na web e disse que não esperava que ele fizesse tanto sucesso por conta de sua expressão de zangado.

Cão Sox faz sucesso nas redes depois que perdeu a cara de fofo quando filhote e passou a ser um adulto rabugento (Reprodução/Facebook)

Alguns internautas comentaram que a mudança na expressão do cão ocorreu porque “ele tem uma alma velha. E com isso quero dizer que ele perdeu sua serotonina jovem (risos). Espero que ele me julgue por postar isso. Eu amo cachorros rabugentos”, destacou um dos comentários.

“Isso é apenas a vida ali, esmagando suas esperanças, sonhos e, no caso de Sox, seu rostinho fofo”, ressaltou outro internauta.

