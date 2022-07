Cão fofo cresce, passa a ter cara de rabugento e faz sucesso nas redes sociais; veja a mudança de Sox

Um cachorro faz sucesso nas redes sociais depois que passou de um filhote fofo para um adulto rabugento. O animal chamado Sox, fruto do cruzamento das raças Lulu da Pomerânia com Shih-tzu, pertence a australiana Suzanne Giles. Ela costuma postar imagens do cão na web e disse que não esperava que ele fizesse tanto sucesso por conta de sua expressão de zangado.

“Ele passou de um cão cheio de vida para um velho mal-humorado”, escreveu a dona em uma publicação em um grupo sobre animais, que já soma mais de 1,4 mil compartilhamentos e 1,6 mil comentários , sendo a maioria sobre a aparência de Sox.

Australiana fez postagem mostrando cão fofo quando filhote que virou rabugento após adulto e história faz sucesso na web (Reprodução/Facebook)

Alguns internautas comentaram que a mudança na expressão do cão ocorreu porque “ele tem uma alma velha. E com isso quero dizer que ele perdeu sua serotonina jovem (risos). Espero que ele me julgue por postar isso. Eu amo cachorros rabugentos”, destacou um dos comentários.

“Isso é apenas a vida ali, esmagando suas esperanças, sonhos e, no caso de Sox, seu rostinho fofo”, ressaltou outro internauta.

Gata rabugenta

Muitos também compararam Sox com a gatinha Tardar Sauce, que ficou conhecida nas redes sociais como “Grumpy Cat”, na tradução, a gatinha rabugenta. Ela começou a fazer sucesso em 2012, quando uma foto foi publicada no site Reddit.

A história da gatinha norte-americana viralizou e ela passou a ser chamada para participar de programas de TV e ela ganhou seu próprio perfil no Instagram. No entanto, ela morreu aos sete anos de idade, em maio de 2019, após complicações de uma infecção urinária.

Segundo a dona da gata, Tabitha Bundesen, a expressão da gatinha era sempre de brava por conta de um nanismo felino, que a deixava sempre com cara de irritada, mesmo nas situações mais engraçadas.

