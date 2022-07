Ela ficou coberta por pó roxo em chá revelação e viralizou; assista ao vídeo

Uma mulher ficou coberta por um pó roxo durante um chá revelação em Guarujá, no litoral de São Paulo, no último domingo (24). A cena viralizou nas redes sociais.

A “vítima” foi a tia a grávida. Ela estava no “lugar errado” quando os pais do bebê soltaram uma fumaça colorida, no meio da rua, e acabou atingida.

O pó, que revelou a chegada de uma menina à família, estava dentro de uma bola de isopor, que foi chutada pelo pai da criança. A reação da tia - pega de surpresa - deixa o vídeo ainda mais hilário.

Assista:

A cena foi gravada por Naielly Barbosa, de 18 anos, madrinha da criança, que conversou com o portal de notícias “G1″. “A gente não esperava. Até porque a minha madrinha Célia [tia da gestante] não viria para o chá. Foi com ela que aconteceu isso. [O chá] atrasou, ela saiu do trabalho e conseguiu vir, mas foi uma comemoração simples para a família da mãe e do pai da bebê”, disse.

Naielly esclareceu que a bola em que estava o pó não atingiu a mulher em cheio. Na verdade, apenas o conteúdo foi na direção da convidada, que não ficou nervosa. “Ela é muito calma, está tendo crise de riso, deixou postar [o vídeo], mas não está comentando em nada [nenhuma rede social] porque é tímida”.

O vídeo publicado pela jovem no TikTok já teve mais de 990 mil curtidas e 19 mil comentários até agora.

A previsão é que Verena, a bebê deste chá revelação inusitado, nasça em novembro.

