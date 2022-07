Ela deixou seu cachorro em um escritório achando que era uma creche para cães

Uma funcionária de um escritório se viu em uma situação completamente hilária depois que, por uma confusão, seu ambiente de trabalho foi considerado como uma “creche para cães” por uma tutora apressada.

Conforme seu relato, realizado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a funcionária do escritório conta que trabalhava em um ambiente onde a presença de cães era permitida pelos donos do local.

“Como os clientes dificilmente entravam no local, nós deixamos tigelas de comida e água para os cães e rotineiramente os recebíamos no local. Dos seis trabalhadores eu era a única que não tinha um cachorro por causa da política de animais de estimação do apartamento em que moro. Sempre me senti excluída nessa ‘creche canina’ improvisada”, revela a mulher.

No entanto, sua situação mudou completamente quando uma mulher “apressada” entrou no escritório acompanhada de seu cachorro, um enorme basset hound.

Representação (Imagem de Susan Spensley por Pixabay)

“Normalmente somente associados com horário marcado entravam no escritório, mas era raro que eles estivessem acompanhados de seus cães. Ela então correu até mim e perguntou se era só deixar seu cão comigo. Eu achei estranho e pedi para ela explicar de novo e dizer o nome da pessoa com a qual falou no telefone”.

Sem obter a resposta desejada, a funcionária se surpreendeu quando a dona do cachorro apenas disse: “Não importa, tenho uma emergência e preciso deixá-lo aqui. Essa é a comida que ele gosta, eu volto em algumas horas”.

Acreditando que a mulher era apenas amiga de algum dos funcionários do local, ela apenas pediu o nome da mulher e seguiu para sua mesa acompanhada de Otis, o cão.

“Fiquei preocupada que ela poderia não voltar, mas meu desejo de ter um cão no escritório foi atendido. Ele foi um doce e se comportou muito bem. No final do dia ela voltou para buscá-lo e se surpreendeu quando eu disse que ele se comportou”.

“Foi nesse momento que tudo se esclareceu e percebi que ela nos confundiu com a creche para cães. Eu sei que deveria tê-la corrigido, mas amei ter Otis me acompanhando no escritório e quando ela me perguntou eu apenas disse uma quantia e ela se surpreendeu, mas me pagou e foi embora”.

Ela continuou levando o cachorro!

Segundo a funcionária, a situação engraçada rendeu boas risadas, mas ela acreditou ser impossível que o engano voltasse a acontecer. No entanto, ela foi surpreendida pela presença da mulher, e de Otis, em vários dias ao longo das semanas seguintes.

O engano só foi esclarecido meses depois quando um de seus clientes, que também era amigo da mulher, mostrou a ela o cartão de Natal da empresa, no qual Otis apareceu na fotografia.

Leia também: Jovem se torna ‘motivo de piada’ na família por causa do nome de seu gato

“Um dia ela veio com o cartão e perguntou se era Otis na foto, ela então se deu conta de seu erro e, pela primeira vez, conseguiu juntar os pontos. Eu então expliquei a ela sobre a política de animais na empresa e que gostávamos muito de ter Otis por perto”.

“Expliquei a ela que eu era a única do escritório que não tinha um cachorro, e que amava a companhia dele durante os dias de trabalho. Ela ficou confusa e disse somente que preferia ter ficado ciente disso antes. Então disse que voltaria às 16 horas e deixou novamente Otis comigo! Eu mal pude acreditar! Ele ficou conosco diariamente no escritório até que sua família se mudou, no mesmo mês em que consegui um novo emprego”, finaliza a mulher.