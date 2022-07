Pais aceitam sugestões de amigos e acabam dando ao filho mais de 20 nomes!

Um casal vive uma situação inusitada depois de não conseguir se decidir sobre o nome do meio de seu bebê. Após dias sem conseguir escolher um nome eles pediram para alguns amigos e parentes mais próximos sugerirem seus nomes preferidos e decidiram usar todas as sugestões para compor o nome do filho.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, os pais do bebê buscavam por um nome único e repleto de personalidade para seu filho. Como também queriam contar com o apoio de seus amigos e família eles optaram por uma ideia um tanto quanto inusitada.

Sem revelar suas intenções, o casal pediu para seus amigos e parentes sugerirem um nome para o nome do meio de seu bebê, chamado Rain. Após receberem as 27 sugestões, eles decidiram utilizar todas para compor o nome da criança.

Apesar de terem conseguido seu objetivo de dar um nome “único” para o filho, até mesmo eles têm problemas para lembrar de todos os 27 nomes que compõe o nome oficial da criança e acabam optando por chamar o filho da forma como ele “quer ser chamado naquele dia”.

São mais de 20 nomes!

Contando sua história, o pai revela que ele e a companheira tiveram essa ideia baseada nos anos 70, já que seguem um estilo de vida “Hippie moderno”. Desta forma, eles queriam que o nome do bebê transmitisse “a enorme Revolução do Amor que está invadindo o Planeta”.

“Demos a ele um primeiro nome, Rain, e pedimos para cada um de nossos amigos escolher um nome do meio. Dessa forma, nosso filho pode escolher o nome que quiser usar a qualquer momento”, conta.

Apesar de sua ideia única, ele tem alguns problemas para se lembrar dos nomes, mas conseguiu citar alguns: “Storm, Thunder, Cloud, Fire, Flight, Ambrose, Elijah, Food, Bird, Hawk, Wind e Ocean”.

“Ao todo foram 27 nomes do meio como uma forma de homenagear nossa família de escolha”, conta o pai que depois lamenta saber que poucas dessas pessoas permanecem em suas vidas.

Leia também: Ele achou que seria uma boa ideia nomear a filha com o apelido da ex-namorada

“Desde seu nascimento nós garantimos a ele que o nome era dele, e que ele poderia escolher qualquer um deles, rejeitar todos eles ou até mesmo escolher um novo nome. O mais engraçado foi que quando ele fez 3 anos, e estávamos explicando novamente isso para ele, ele disse: ‘Eu sei, papai! Você sempre me fala isso’”.

No entanto, o pai se surpreendeu quando, no dia seguinte, o filho surgiu com um novo nome: “Estávamos ansiosos para saber a nova ideia de nome dele, e ele então contou que quer ser chamado de Betty Crocker!”.