Jovem de 28 anos viraliza e revela que gosta de parecer um bebê; usa fralda e chupeta

A história de Lucy Anne, uma jovem de 28 anos, que mora na Pensilvânia, Estados Unidos, repercutiu recentemente na internet. Embora durante boa parte do dia leve uma vida comum, como qualquer outra pessoa, a analista de segurança cibernética se tornou tema de atenção após revelar que gosta de parecer com um bebê, iniciativa essa com direito a uso de fraldas e chupetas.

De acordo com o detalhado pela jovem, tudo começou quando tinha 9 anos, idade em que roubava as fraldas de sua irmã para utilizá-las.

Jovem não é única que gosta de parecer um bebê

Ainda quando era adolescente, Anne começou suas pesquisas e descobriu a comunidade “Adult Baby/Diaper Lover (ABDL)”, de pessoas que gostam de parecer com bebês adultos.

“Eu não descobri que bebês adultos existiam até minha adolescência e fiz algumas pesquisas no Google por conta própria quando tinha 13 anos. Até então, nunca me ocorreu que haveria mais pessoas como eu”, contou em entrevista.

Em agosto do ano passado, Lucy criou um perfil no Instagram no qual compartilha vários registros com fralda e chupeta. “Tento usar o banheiro como uma pessoa normal até a noite e tento não afetar meu dia a dia, minhas amizades ou minha carreira”, explicou a jovem, que ressaltou que somente a mãe sabia inicialmente sobre seu gosto de assemelhar-se a um bebê.

“Tenho uma excelente carreira e sou boa no meu trabalho, mas no fundo ainda me sinto uma garotinha”, finalizou.

