Veja o momento em que homem deixa anel cair no lago durante pedido de casamento

Um pedido de casamento rapidamente adquiriu tons dramáticos quando o noivo, Ross Bamber, deixou o anel de noivado cair em lago. A peça, composta por diamantes, é avaliada em mais de R$6 mil.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o caso inusitado aconteceu quando Ross estava pronto para se ajoelhar e pedir sua namorada, Geri Ashforth, em casamento.

Uma câmera, estrategicamente posicionada para capturar todos os momentos do pedido, foi também a responsável por registrar a queda do anel. No momento em que Ross se ajoelha para abrir a caixa e surpreender a amada, é possível ver o anel caindo no deck e escapando por entre as tábuas do local.

No áudio é possível ouvir o momento em que Geri diz: “Por favor, diga que não era o que eu pensava”, enquanto mantinha os olhos tampados com as mãos. Ao mesmo tempo, Ross olha de forma assustada tentando entender a situação.

Eles não recuperaram o anel

O pedido aconteceu durante uma viagem romântica realizada pelo casal no dia 15 de junho. O casal, que trabalha na área da saúde mental, se conhece há 5 anos. Eles começaram a trabalhar juntos em uma casa de repouso.

Após Geri compartilhar o registro do pedido em seu perfil do TikTok, eles viram rapidamente sua história viralizar. “Eu literalmente não podia acreditar! Nem consegui me ajoelhar. Tirei o anel do bolso e quando abri a caixa ele caiu, quicou algumas vezes e depois caiu entre as tábuas do deck”.

Para solucionar o problema de forma temporária, ele então decidiu comprar um anel substituto enquanto tenta encontrar a peça original nas profundezas do lago.

“Falei com o dono do local e ele está feliz em nos ajudar a recuperar o anel. Geri ficou chateada com a situação, ela me disse: ‘Por favor, me fala que não é o que estou pensando’, e eu só consegui dizer que sentia muito. Ela não queria sequer olhar”, conta o homem.

Apesar disso, Geri aceitou o pedido de casamento e agora eles seguem juntos na busca pelo anel original.