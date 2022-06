Motoqueiro fantasma? Moto estacionada na rua se movimenta sozinha e cai no interior de São Paulo; assista ao vídeo

Um vídeo curioso está intrigando os moradores de Bocaina, cidade do interior de São Paulo. As imagens de segurança de uma casa mostra uma moto estacionada, o que até então não seria nada de mais, se não fosse o fato de, logo em seguida, a moto se movimentar sozinha e cair no asfalto. Segundo o site ‘O Povo’, o ocorrido assustador aconteceu no dia 6 de junho, mas só vou divulgado agora, no final do mês.

Assista ao vídeo com o ‘motoqueiro fantasma’:

Moto fantasma intriga moradores em Bocaina pic.twitter.com/viysOCzBp6 — Babilônia (@hamudaniel19) June 29, 2022

De acordo com Raiza Rafaele dos Santos, minutos antes dela sair e verificar o que havia acontecido, ela relatou ter ouvido o barulho da ignição de algum veículo sendo ligada. “O barulho estava me incomodando e quando saí, vi a moto ligada no chão, aí ela afogou e desligou”, afirmou a mulher.

O proprietário da moto apareceu logo em seguida e questionou o motivo do veículo estar no chão. Quando olharam a câmera de segurança, viram o que havia acontecido. Conforme relatado, a chave da motocicleta estava no bolso do homem.

Também é possível verificar no vídeo as luzes da residência piscando, e segundo a moradora, elas funcionam com sensor de movimento, contudo, não havia ninguém na garagem naquele momento.

Raiza acredita que a única explicação é uma atividade sobrenatural. “Para nós não tem outra explicação. O sensor da câmera não está com defeito. O vídeo, se chamar algum profissional, não tem corte, nem edição. Difícil uma moto andar sem estar com a chave, e eu vi a moto ligada no chão. Mas isso infelizmente a câmera não pega.”

