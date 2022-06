Roubaram até o morto: ladrões desaparecem com carro funerário na Colômbia

A coisa anda tão feia que nem os defuntos estão escapando à ganância dos ladrões na Colômbia. Um caso em particular chamou a atenção quando um ladrão roubou o carro funerário estacionado com corpo e tudo e desapareceu, segundo notícia do Publimetro.

O roubo foi registrado no município de El Banco, em Magdalena e teve grande repercussão na mídia local.

De acordo com a descrição do motorista do carro funerário, ele estava transportando um corpo parta o antigo porto da cidade e estacionou o ‘rabecão’ na porta do escritório, no centro, pois precisava pegar um documento. Sem se dar conta do risco que corria, deixou a chave no contato do carro, pois não iria demorar.

Pouco depois, quando saiu do escritório, se deu conta de que o carro tinha sido roubado, e com ele o cadáver dentro do caixão, que naquele momento deveria estar seguindo para o velório da família.

Sua sorte é que não existem muitos carros brancos funerários na cidade e a polícia, logo acionada, não demorou muito para descobrir o paradeiro do carro funerário, que já estava em outro município. Quando a polícia chegou ao local, o morto também continuava dentro do carro.

Passado o susto, ele ainda teve tempo de deixar o morto com seus parentes para a realização dos preparativos do funeral.

Algumas pessoas foram presas no local onde o carro foi encontrado e encontram-se à disposição da polícia colombiana.

