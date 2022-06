Consegue quebrar o recorde mundial encontrando todos os animais em 6 segundos?

Mais um teste com ilusão de ótica viralizou nas redes sociais, envolvendo diversos internautas. No desafio, é necessário encontrar os seis animais dentro da imagem. Será que você consegue? Observe:

Encontre os seis animais escondidos! (Reprodução/Bhavini Online)

Extraído do portal The Sun, o desafio visual foi publicado pela primeira vez no site de quebra-cabeças BhaviniOnline no início deste mês, embora atualmente ter se tornando viral à medida que os usuários quebram seus cérebros tentando resolvê-lo: “Você consegue encontrar os 6 animais escondidos na imagem?”

De acordo com o The Sun, apenas 17% das pessoas conseguem localizar as criaturas camufladas. O recorde mundial pode ser quebrado somente se você conseguir encontrar os seis animais em menos de seis segundos.

Dentro da imagem, o desenho é uma paisagem padrão que apresenta uma miscelânea de montanhas, pastagens, árvores e vários arbustos. Contudo, em uma simples análise na figura, é possível perceber a existência de outros elementos escondidos.

Confira o resultado do teste abaixo

Resposta do desafio: Eles incluem um camelo cinza camuflado contra as montanhas, um crocodilo na árvore esquerda com casca de escamas, um cervo em tom sépia escondido contra uma árvore e grama, uma cobra literal na grama e uma borboleta no canteiro de flores.

Segundo o The Sun, talvez o mais difícil de identificar seja o coelho verde, pois o animal saltitante se encontra escondido nas folhas da árvore do lado direito, diretamente acima da cabeça do camelo.

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

Veja mais: Em quanto tempo você consegue encontrar os números escondidos na imagem?

Veja mais: 99% das pessoas NÃO são capazes de ver o que está escondido na imagem

Veja mais: Você consegue encontrar o cão, gato, sapo e a ave nestas imagens?

Veja mais: Você consegue encontrar o piloto de Fórmula 1 neste desenho em 30 segundos?

Veja mais: Consegue encontrar o sapo no meio das pedras?

Veja mais: Apenas 2% das pessoas conseguem adivinhar o número correto embaixo do carro