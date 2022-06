Vídeo flagra momento aterrorizante em que em que a família é perseguida por um urso selvagem durante trilha; estavam com três crianças

Um vídeo registrou o momento aterrorizante em que um urso persegue uma família de cinco pessoas por uma trilha no Canadá.

Brighton Peachey estava em uma caminhada na Colúmbia Britânica ao lado de seu marido Michael e seus três filhos quando avistaram um urso seguindo, como detalhado pelo site The Sun.

Michael, que tinha o bebê preso nas costas, pode ser visto acenando com as mãos tentando assustar o urso.

Enquanto isso, Peachey pode ser ouvido gritando: “Ei, urso, vá para casa!”.

Vídeo flagra momento aterrorizante em que em que a família é perseguida por um urso selvagem durante trilha

Peachey, que estava com o marido e seus três filhos com idades entre um e seis anos, disse que o urso estava bloqueando o caminho para o estacionamento, então eles tiveram que continuar.

Segundo o site, o urso não pareceu se importar com a família e continua a segui-los por quase 20 minutos.

Ela disse à KUTV : “Ele simplesmente não se intimidou e continuou nos seguindo”.

“Você está no território deles, e mesmo que você faça todas as coisas que deveria fazer, eles podem não se importar, eles ainda podem querer continuar vindo na direção em que estão indo ou ainda vir atrás de você”.

Depois, a mãe compartilhou uma atualização explicando como a família acabou ficando segura após o encontro. A família encontrou outros frequentadores e seguiram com a caminhada.

Ainda de acordo com as informações, Peachy acrescentou mais tarde que as autoridades tiveram que fechar essa área após o comportamento do urso. Confira:

Com informações do site The Sun