Homem decide mudar o nome de seu Wi-Fi para passar uma mensagem aos vizinhos

Um homem irritado decidiu enviar uma mensagem clara e direta para seus vizinhos ao trocar o nome da sua rede de Wi-Fi. Segundo ele, a troca do nome foi uma forma “sutil” de sinalizar aos vizinhos que ele está tendo sérios problemas devido ao latido constante do cachorro deles.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem procurou o Reddit para compartilhar sua situação e pedir a opinião de outras pessoas sobre como resolver seus problemas.

Na publicação ele conta que trocou o nome de seu Wi-Fi para “Faça seu cachorro calar a boca” com uma rede secundária chamada “Ou eu vou chamar a polícia”. A mudança foi realizada depois de horas e horas com latidos constantes do animal que realmente o fizeram perder a paciência.

Ao final da publicação, ele revelou que apesar de inusitado, seu plano surtiu bons efeitos: “E foi assim que consegui fazer o cachorro do meu vizinho ficar quieto”.

Alguns criticaram sua atitude

Diante da publicação feita pelo homem, diversas pessoas reagiram e comentaram sobre sua atitude, sendo que alguns o elogiaram enquanto outros o criticaram por agir de forma ameaçadora e agressiva.

“Bastava bater na porta deles e pedir gentilmente para darem um jeito nos latidos. Você também poderia deixar uma mensagem pedindo a compreensão deles. Você tentou falar com eles alguma vez?”, questionou uma pessoa.

Leia também: Mulher rejeita presente do cunhado e exige algo da ‘lista do chá de bebê’

“Se estou perturbando alguém eu quero ao menos que meu vizinho me avise antes de acionar a polícia ou o centro de controle de animais”, afirmou outra.

“Todos os meus vizinhos têm meu telefone, se for tarde e eu fizer algo que os incomode eles têm total liberdade de me avisar por mensagem ou ligação”, compartilhou uma terceira.

Outros usuários reforçaram que a ideia nem sempre será eficaz: “Isso não me parece muito eficaz. Se eles já tiverem o Wi-Fi conectado aos celulares e computadores provavelmente nem verão sua mensagem”.