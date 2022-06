Vizinhos exigem que mãe proíba os filhos de brincar no quintal

Uma mãe ficou completamente chocada depois que seus vizinhos enviaram mensagens exigindo que ela proibisse os filhos de brincar no quintal. Segundo ela, os vizinhos se sentiram incomodados com os filhos jogando futebol no jardim.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história por meio de uma postagem no fórum Mumsnet. Segundo seu relato, a mensagem dos vizinhos a deixou confusa já que seus filhos, de 11 e 15 anos, estão brincando no quintal sem invadir a propriedade vizinha.

“Meus vizinhos me enviaram algumas mensagens de texto bem desagradáveis. Eles exigiram que eu proíba meus filhos de brincar em nosso jardim porque eles ‘não querem ouvir’ eles brincando”, conta a mulher.

Para ela, o tom ameaçador das mensagens a fez se sentir intimidada e gerou picos de ansiedade: “Tentei responder dizendo que poderíamos chegar a um acordo sobre horários para que todos possam aproveitar seus respectivos jardins, mas eles se recusaram”.

Não teve acordo

A mãe, que permaneceu anônima, revela que tentou argumentar novamente com os vizinhos, mas sem sucesso: “Eles me mandaram forçar meus filhos a brincar no parque! Eles têm 11 e 15 anos e nosso jardim tem um bom tamanho. Sou mãe solteira e sinto que isso está me tornando um alvo fácil. Que opções eu tenho além de me mudar?”.

Diante das preocupações da mulher, outros usuários da plataforma comentaram sua postagem e questionaram exatamente qual tipo de brincadeira os filhos estão fazendo no quintal, já que em alguns casos os barulhos realmente podem ser incômodos.

“Eles estão somente passando a bola, praticando algumas jogadas? Ou ficam repetidamente quicando a bola em uma superfície dura para propositalmente fazer barulho?”, questionou uma pessoa.

A mãe respondeu: “Eles reclamam do barulho da bola batendo, mas sei que os meninos também fazem barulho chamando um ao outro, da forma como fazem quando jogam com outras pessoas”.

“As mensagens chegaram às 19 horas de um domingo, eles estavam brincando há meia hora e foi a única vez que fizeram isso já que não estávamos em casa pelo resto do dia. Eles passam os finais de semana com o pai e metade das férias também”.

Com as explicações, a mãe passou a ser apoiada por outras pessoas: “Se os vizinhos querem um silêncio total no final de semana, eles que se mudem para o campo. Quando moramos em um bairro temos que saber que em algum momento vamos ouvir os vizinhos e isso é parte da vida normal. Seus filhos não estão fazendo nada de errado”.

“Eu não acho que eles devam se importar com isso. Se você tem vizinhos, então deve esperar barulho. Mas é claro, dentro da hora aceitável, não muito cedo e nem muito tarde”, escreveu outra pessoa.