Mulher rejeita presente do cunhado e exige algo da ‘lista do chá de bebê’

Um homem decidiu compartilhar sua decepção por meio de uma publicação no Reddit. Segundo ele, a esposa de seu irmão ignorou completamente o presente feito por ele para a sobrinha e exigiu algo da lista de presentes do chá de bebê.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem revelou que está passando por um momento de dificuldades financeiras e que não tinha como adquirir um dos presentes pedidos pela cunhada. Por ter alguma habilidade tricotando, ele decidiu fazer um cobertor para sua sobrinha, mas seu presente não foi bem recebido pela esposa do irmão.

“Estou passando por dificuldades financeiras e recentemente foi o chá de bebê da minha cunhada. É a minha primeira sobrinha e estou animado com isso. Como precisei usar o pouco dinheiro que tinha para arcar com algumas despesas inesperadas eu não consegui comprar um dos itens pedidos na lista da minha cunhada”, explica o homem.

“Todos os presentes eram com valor além do que eu podia pagar, então decidi tricotar um cobertor para ela porque sou bom nisso. No tempo entre trabalho e tarefas diárias eu fiz um cobertor para minha sobrinha”.

A cunhada não gostou do presente

Sem poder comparecer ao chá de bebê por estar trabalhando no dia, ele decidiu levar o presente até a casa do irmão em um outro final de semana, mas a cunhada não reagiu da forma esperada.

“Minha cunhada ficou irritada e devolveu o cobertor por ser ‘da cor errada’. Era de um fio azul escuro e ela considerou como sendo uma ‘cor de menino’. Fiquei irritado e dei o cobertor para uma amiga que recentemente teve um bebê”.

“Depois de alguns dias meu irmão me ligou e disse que minha cunhada estava perguntando qual item da lista eu estou planejando comprar para eles poderem planejar o quarto da minha sobrinha”.

Chocado, o homem afirmou que já havia dado seu presente e que a esposa do irmão havia devolvido. “Disseram que eu não segui a lista e que esperam algo de mim porque sou o tio da bebê. Eu disse que já tinha dado alguns itens menores, mas a esposa dele disse que não contavam e que se eu quisesse, poderia fazer um novo cobertor nas cores ‘certas’”.

Incrédulo com a situação, o homem afirmou que não faria outro cobertor por ter levado quase 1 mês para finalizar o trabalho sendo que mais de 90% do seu tempo livre foi dedicado para isso. Ele então pediu ajuda aos demais usuários do Reddit que rapidamente responderam.

“O cobertor deveria significar muito mais do que um presente comprado. Ela ligou para exigir outros presentes e não vai usar um cobertor porque ‘azul é cor de menino’? Não dê mais nenhum presente para ela!”, afirmou uma pessoa.

“Você deu um presente, eles não quisera. A obrigação e a generosidade da sua parte foram feitas. É falta de educação devolver o presente a alguém e ainda mais exigir um novo”, comentou outra.