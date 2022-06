Uma mulher expressou sua indignação depois que seu mecânico casado perguntou se ela estaria interessada em ser um “amiga com benefícios” no meio do conserto de seu carro.

A mulher compartilhou sua experiência em um post do Reddit, onde ela disse que se mudou recentemente para uma nova região e visitou o mecânico específico por recomendação de um amigo.

Como detalhado pelo site The Sun, e enquanto a mulher inicialmente encontra a conversa de forma respeitosa com o homem, as coisas mudaram quando ela voltou duas semanas depois.

Ele começou a fazer perguntas pessoais sobre sua vida amorosa e se ela queria ter um caso com ele - e disse que “não importava” que já fosse casado.

Mulher fica indignada com mecânico casado que pediu ‘aventura casual’ enquanto consertava seu carro

Em seu post, a mulher disse: “Eu me mudei recentemente e tive que procurar um novo mecânico. Por recomendação de um amigo, fui para um lugar não muito longe de mim. O proprietário me designou um mecânico e ele foi ótimo e muito bem informado sobre carros”.

“Meu carro está tendo alguns problemas estranhos, então para identificá-los, esse mecânico fez um teste de condução, como já fiz muitas vezes no passado com outros mecânicos”.

Segundo o site, neste momento, ele aproveitou para se aproximar da cliente.

A mulher ficou furiosa com os comentários do homem e agora está considerando buscar uma mecânica, pois está “cansada” de suportar situações semelhantes de outros homens.

Ainda de acordo com as informações, os comentaristas do post apoiaram a mulher, com muitos insistindo que ela deveria relatar o comportamento do homem ao chefe.

Com informações do site The Sun