‘Gostaria de me casar com ele’, revela jovem apaixonada por avião de brinquedo

Depois de Yuri Tolochko, o homem que revelou estar apaixonado por um cinzeiro e ser casado com uma boneca inflável, a história de Sarah Rodo, uma jovem de 23 anos, que mora na Alemanha, repercutiu após ela compartilhar que se sente atraída sexualmente por um avião de brinquedo do tipo Boeing 737 e que gostaria de, se possível, casar com tal objeto.

Sobre sua vida com o avião, Sarah explicou que mantém relações sexuais com o objeto e que já tem duas tatuagens do boeing em seu braço. “Sou atraída por objetos desde a adolescência. Eu percebi isso pela primeira vez quando eu tinha 14 anos”, explicou.

Em declaração ao portal Daily Star, a jovem de 23 anos reforçou que já se relacionou com humanos, mas “agora sei que minha sexualidade é ‘objetofilia’ e me atenho a isso”. Rodo ainda disse que o nível de atração sexual pelo avião a permitiu ter “a melhor relação sexual de sua vida”.

“Gostaria de me casar com ele”

Sarah contou que gostaria de poder oficializar sua relação e se casar com o seu Boeing 737, porém tal iniciativa é proibida pela legislação alemã.

Enquanto isso, a jovem viaja frequentemente pela Europa para estar o mais próximo possível do avião. “Eu amo tudo nele, mas particularmente seu rosto, asas e motor. Eles são tão sexy para mim. Eu também voo com muita frequência para que eu possa apenas sentir e ouvir”, explicou.

Por fim, embora a estranheza que tal relação gera em muitas pessoas, Rodo reforçou que teve uma resposta positiva de seus amigos.

+ LEIA TAMBÉM ESTAS NOTÍCIAS: