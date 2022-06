Tatuagem ‘desastrosa’ feita em programa de televisão viraliza nas redes sociais

Um jovem está passando por sérios problemas para conseguir remover uma “tatuagem amaldiçoada” de suas costas. Christian Walton, de 23 anos, fez sua primeira tatuagem durante um programa de televisão e agora não consegue mais aguentar o desenho em suas costas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Christian participou de um programa de televisão chamado “Just Tattoo Of Us”, no qual teve as costas tatuadas com um desenho escolhido por sua então amiga Megan Green.

O desenho, além de cobrir boa parte de suas costas, é extremamente colorido e tem uma das palavras escrita de forma errada.

Cansado da tatuagem, Christian tentou remover o desenho, mas na ocasião os funcionários da clínica acharam se tratar de um “golpe do concorrente”.

“Eu só queria fazer algumas sessões de remoção a laser para aliviar as cores e poder cobrir o desenho. Acho que pensaram que eu estava fazendo uma piada quando enviei a foto e nem sequer me responderam”, conta o jovem.

Em seu relato, ele conta que só teve um posicionamento da clínica depois que uma pessoa viu seus questionamentos no Facebook.

“Ela disse que ia perguntar sobre mim ao ir até a clínica e depois explicou que os funcionários acharam que eu era uma estratégia dos concorrentes para descobrir os preços deles”.

A resposta final não foi a que ele esperava

Segundo Christian, depois de resolvido o engano ele soube que a grande quantidade de cores envolvidas em sua tatuagem fizeram a remoção ser algo impossível.

“Eles afirmaram que tinha muita cor no desenho e que não dava para fazer um tratamento a laser nela”, lamenta.

O desenho desastroso foi feito pelo jovem durante sua participação na série “Just Tattoo Of Us” em 2018.

“Me inscrevi com minha amiga, Megan. Era apenas uma brincadeira e não esperávamos que fosse acabar assim. Levamos na brincadeira as tatuagens, não brigamos por causa delas”.

A tatuagem foi propositalmente escrita errado (Reprodução / TikTok)

“Hoje vejo a tatuagem como uma cicatriz permanente porque não posso cobrir o desenho sem que ele desbote um pouco. Não posso colocar uma blusa branca porque a tatuagem aparece por baixo dela. Me sinto preso, é como ser amaldiçoado”, explica o jovem.

Ele ainda afirma continuar achando a situação um pouco engraçada: “Eu sai da minha cidade para viralizar no TikTok com uma tatuagem de anos atrás”.