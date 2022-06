Mulher afirma que o nome de bebê escolhido pela cunhada não ‘honra as tradições’

A escolha de um nome de bebê causou uma grande briga em família depois que a futura mãe decidiu homenagear a herança irlandesa da família de seu marido ao escolher o nome da filha, mas não se atentou a isso ao decidir o nome.

Segundo a publicação realizada pelo The Mirror, o nome escolhido por ela não tem nenhuma relação com a cultura irlandesa.

Quem contou a história foi a cunhada da mulher, uma irlandesa que mora nos Estados Unidos.

Em um relato no Reddit ela conta que a escolha do nome causou uma grande briga depois que ela decidiu avisar a cunhada de que o nome do bebê escolhido por ela definitivamente não era irlandês.

Ela conta que a esposa de seu irmão ficou “realmente animada” com a possibilidade de se casar com um “irlandês de verdade” e que quando ela engravidou manifestou o desejo de nomear a filha com um nome tradicional irlandês.

A princípio, ela não contou o nome, mas quando a tia do bebê conversou com o irmão ela descobriu que a cunhada escolheu um nome escocês, e não irlandês.

Apesar disso, o nome do meio da criança realmente tinha origem irlandesa, mas com uma grafia completamente americanizada.

O irmão a questionou sobre a escolha

Em seu relato, ela conta que o irmão decidiu questioná-la sobre a origem do nome escolhido e, agindo de forma honesta, ela confirmou que não era.

“Aparentemente eles discutiram muito sobre o nome e ele tentou convencê-la a parar de dizer que era um nome tradicional irlandês. A filha nasceu e ela anunciou o nome para a família com direito a ter um banner mostrando a grafia do nome do meio da criança”.

“Quando eu disse que o nome não era irlandês e que a grafia do nome do meio também não era a tradicional irlandesa, ela enlouqueceu e disse que era sim irlandês e que ela apenas ‘escolheu a ortografia menos idiota’ para o nome do meio”.

Segundo ela, a fúria da cunhada se estendeu para o marido e para ela, e outros membros da família agora acham que ela deveria ter “ficado quieta”.

Para os usuários do Reddit, a mãe da criança é que deveria ser aberta a opinião de quem realmente entende do assunto.

“Se ela queria um nome irlandês, ela deveria verificar a escolha com você, uma irlandesa. Além disso, discutir sobre a origem do nome e acreditar que sabe mais do que alguém que veio de lá é uma loucura”, comentou uma pessoa.

“Esse é um exemplo de apropriação cultural em vez de apreciação cultural. Se ela se importasse com a cultura seria precisa na escolha e grafia e não diria que ‘irlandeses e escoceses são a mesma coisa’”, finalizou outra.