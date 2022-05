Uma família pensou que estava fazendo uma boa ação ao resgatar um filhote “aflito” que havia sido abandonado na beira da estrada – mas na verdade não era um cachorro.

O filhote perdido pegou todos de surpresa e acabou sendo um bebê coiote, como detalhado pelo site The Mirror.

Depois de perceber a confusão, a família ligou para o centro de vida selvagem local pedindo ajuda e passou o adorável animal em suas mãos seguras.

O Cape Wildlife Center, em Massachusetts (EUA), confirmou que era um coiote oriental que havia sido separado de sua matilha.

Em um post no Facebook , as autoridades explicaram: “Ele foi acidentalmente levado para casa por uma família local depois que eles o identificaram erroneamente como um filhote perdido”.

Segundo o site, dezenas de seguidores concordaram que foi um mal-entendido fácil.

Muitos usuários compartilharam suas experiências mistas ao encontrar coiotes selvagens.

Este ‘cachorro abandonado’ foi acolhido por uma família; mal sabiam eles que estavam adotando um feroz animal selvagem da região

O animal está agora “se recuperando confortavelmente” em uma enfermaria de isolamento, mas em breve será apresentado a um irmão adotivo.

Ainda de acordo com as informações, o centro explicou que este caso teve um “final feliz”, mas poderia “ter sido facilmente diferente”.

Os coiotes são considerados espécies de vetores da raiva em Massachusetts, o que significa que se os localizadores tivessem sido “mordidos, arranhados ou tivessem contato prolongado”, eles teriam sido forçados a sacrificar o filhote.

Crédito (Cape Wildlife Center/Facebook)

Com informações do site The Mirror