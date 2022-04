Menino de 2 anos mata irmã de 4 anos a tiros enquanto pai pagava conta em posto de gasolina

Em um caso chocante, um menino de 2 anos matou a irmã de 4 anos a tiros enquanto o pai pagava a conta em um posto de gasolina, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do site Metro UK, o menino encontrou a arma de fogo dentro do carro estacionado na Pensilvânia.

Ele acidentalmente atirou em sua irmã quando colocou as mãos na arma.

Ao som do disparo, o pai das crianças, que estava dentro da loja pagando a conta, teria saído correndo.

Segundo o site, ele levou sua filha às pressas para o centro médico, onde ela foi declarada morta.

A polícia ainda está investigando como o menino conseguiu a arma, que era de propriedade legal.

Um funcionário do posto de gasolina e amigo do pai disse que ele e seus filhos iam lá para abastecer com frequência.

Ainda de acordo com as informações, o incidente continua sob investigação pelo Departamento de Polícia de Chester.

‘Quem realmente puxou o gatilho e por que a arma estava disponível? Essas são perguntas que ainda precisam ser respondidas”, disse o procurador do condado de Delaware, Jack Stollsteimer.

Até o momento, nenhuma acusação foi apresentada. Confira:

Com informações do site Metro UK