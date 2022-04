VÍDEO: forte tempestade produz nuvens ‘apocalípticas’ e fenômeno impressionante assusta moradores

Um vídeo registrou um fenômeno impressionante que assustou moradores da cidade de Cascavel, no Paraná, nesta semana.

O registro captou o momento em que as nuvens começaram a encobrir a cidade, de acordo com informações do site Catve.

Rapidamente, o pequeno registro acabou viralizando nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos usuários.

Forte tempestade produz nuvens impressionantes e fenômeno raro captado em vídeo assusta moradores

O fenômeno chamado de Wall Cloud é uma espécie de nuvem de baixa altitude com certa rotação.

Ela provém de uma nuvem muito maior chamada supercélula de tempestade que são nuvens de grande altura e de ventos extremamente rápidos. Confira vídeo:

Tempestade de “raios invertidos” assusta moradores durante a noite

Em outro caso impactante captado em vídeo, uma tempestade de raios foi registrada entre os estados do Kansas e o Missouri, na última semana nos Estados Unidos.

Segundo o site RIC Mais, o curioso é que as descargas elétricas parecem vir do chão. Com isso, provocando a sensação de um raio invertido o que acabou assustando moradores.

O fotográfo Taylor Vonfeldt gravou o fenômeno com o celular e postou nas redes sociais. “O relâmpago mais insano que já peguei na câmera”, escreveu. Confira o registro impressionante: