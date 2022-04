Erro faz mulher ganhar R$ 47 milhões na loteria: “Estou rica!”

As pessoas sonham com números da loteria, fazem cálculos, rezam e buscam sinais em placas, números de telefone ou palpites em biscoitos chineses para ganhar o grande prêmio na loteria.

Mas a sorte sorriu para a norte-americana LaQuedra Edwards de uma forma completamente inusitada. A moradora da Califórnia também resolveu tentar a sorte com todo o dinheiro que tinha nas loterias do tipo raspadinha. Ela pretendia dividir seus US$ 40 (R$ 190) em vários jogos mais baratos, para ter mais chance, mas na hora de comprar o bilhete na máquina automática um homem embarrou e ela acabou apertando o botão errado e gastando todo dinheiro em um único bilhete.

Ela entrou no carro contrariada e quando chegou em casa foi raspar o único jogo que havia conseguido comprar. Para sua surpresa, ela ganhou US$ 10 milhões (R$ 47 milhões).

LEIA TAMBÉM: Espetinho de cachorro? Mulher engole chip de rastreamento do animal em churrasco de rua

Imediatamente ela correu para a loteria. “Eu realmente não acreditei no começo, mas entrei na 405 Freeway (rodovia), continuei olhando para o bilhete e quase bati meu carro.”

“Ainda estou em choque. Escaneei o bilhete com o aplicativa da loteria e fiquei pensando que não estava certo”. Por fim, quando teve certeza de ter ficado milionária, gritou: ”Estou rica!”

MANCHA NA UNHA

Uma jovem, identificada como María Sylvia e que mora nos Estados Unidos, convivia há 10 anos com o sinal que foi crescendo debaixo de sua unha, e sempre acreditou que não se tratava de algo grave.

No entanto, em seu vídeo, ela confessou que descobriu que na verdade a marca era um tipo de câncer.

Pode te interessar também: