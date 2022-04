Pai quer dar ao filho o nome de um serial killer conhecido internacionalmente

Um pai decidiu que quer nomear seu filho em homenagem a seu avô, mas ele se esqueceu que a combinação do nome com o sobrenome de sua família fará com que a criança seja homônima de um serial killer mundialmente conhecido.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe da criança foi até o Reddit para pedir uma orientação aos outros usuários.

Segundo sua postagem, ela conta que o marido teve uma “ideia idiota” para o nome do primeiro filho do casal. Ela, que tem 35 anos, está grávida depois de uma intensa batalha contra a infertilidade e apesar da ansiedade pretende esperar até o parto para descobrir o sexo do bebê.

No entanto, os planos de seu marido para o nome da criança podem fazê-la mudar de ideia.

Recentemente, o avô de seu marido faleceu e sua morte deixou o homem completamente devastado. “Ele então sugeriu darmos o nome de seu avô ao nosso filho. Theodore, se for menino, ou Theodora, se for menina. No entanto, o apelido seria Teddy ou Theo/Thea”.

Para ela os nomes em si não são um problema, a questão toda é quando ela considera o sobrenome de sua família: “Nosso sobrenome é Bünde, e se pronuncia Bun-dee”.

A criança teria o nome similar a um conhecido serial killer

Diante da possibilidade, a mulher rapidamente questionou seu companheiro sobre a escolha. “Perguntei a ele se ele realmente não via problemas em nosso filho ser chamado de Teddy Bünde?”.

Com a combinação entre o apelido e o sobrenome, a criança poderia ter seu nome comparado com Ted Bundy, um serial killer americano responsável pela morte de inúmeras mulheres ao longo dos anos 1970.

Apesar do receio da mãe, seu companheiro inicialmente não viu problemas nesta ligação. “Eu disse a ele as implicações que esse nome carrega, expliquei tudo a ele e ele ainda assim acha que odeio o avô dele”.

“Disse a ele que não odeio seu avô, mas que o homem foi nomeado em 1930, quando o nome Teddy Bünde não estava conectado com um assassino em série”, explica a mulher.

Leia também: Nome único do filho faz com que uma mãe seja duramente criticada

Depois de uma grande discussão, o homem, chateado, acabou levando a questão para sua família que está completamente a seu favor.

“A família dele está ao lado dele e que homenagear o avô. Meus pais ficaram divididos pois entendem a situação que nosso bebê precisará enfrentar ao ter o nome semelhante a um serial killer. Não acredito que vão achar que estamos homenageando um parente falecido, vão pensar diretamente em Ted Bundy”.

Para os usuários do Reddit, a mulher tem razão em suas considerações. “Mostre a ele o documentário. Pode realmente ajudar a esclarecer tudo”, sugeriu um.

“Tenho um amigo com o nome parecido com o de um serial killer. Ele tem que se desculpar sempre que fala seu nome, mesmo sem ter qualquer relação com o cara. Isso é triste. Tentem buscar outra forma de homenagear o avô de seu marido”.