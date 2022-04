Espetinho de cachorro? Mulher engole chip de rastreamento do animal em churrasco de rua

Imagine só: Você está passando pela rua e, de repente, bate aquela vontadezinha de comer um churrasquinho no espeto. Após comprar sua carne no palito, você ingere o alimento e mata a fome do momento. Até aí, tudo bem!

E se, porventura, existir um chip de rastreamento de cachorro dentro do espetinho, com a possibilidade de você ter engolido? Parece um pouco específico demais, não? Isso é o que aconteceu com uma mulher do Chile. Informações são do portal BioBioChile.

O caso foi denunciado pela vereadora Michelle Tabilo ao conselho municipal da comuna Estación Central, indicando que sua vizinha teria engolido um chip de rastreamento de cachorro.

De acordo com a vereadora, isso teria acontecido após a mulher ter consumido um antiucho (carne preparada com pedados de coração bovino) na rua.

Ao ingerir a carne com o chip dentro, a mulher teve sua saúde afetada.

A denúncia do caso da ingestão do microchip

A Câmara Municipal tomou conhecimento do ocorrido nesta terça-feira (5), ratificada por um comunicado que Michelle Tabilo publicou em suas redes sociais, dizendo:

“Caros vizinhos: ontem (...) denunciei o caso de uma vizinha que consumiu um anticucho na rua; Ela chegou ao hospital com uma dor de estômago e, infelizmente, tinha um chip de um cachorrinho no estômago.”

Após o comunicado, a autarquia reforçou, fazendo um apelo ao não consumo de produtos de rua, além da posse responsável de animais de estimação. A vereadora afirmou ter solicitado uma “vigilância de alimentos no comércio ilegal”, para que casos como este não voltem a afetar os residentes da comuna.

O Cadastro Nacional de Posse Responsável de Animais de Estimação de Companhia informou que disponibiliza o serviço de identificação de cães e gatos domésticos, caso ocorra a perda do chip de rastreamento.

O microchip identificado é descrito como uma pequena cápsula, do mesmo tamanho que um grão de arroz.