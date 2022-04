Vídeo: mulher flagra marido com amante e se pendura no carro em movimento

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra uma situação inusitada. Gravado no Ceará, uma mulher aparece agarrada ao capô de um carro em movimento na última terça-feira.

O vídeo foi filmado por passageiros do Terminal de integração de Messejana, em Fortaleza.

De acordo com informações fornecidas pela Guarda Municipal de Fortaleza, a mulher flagrou o marido com uma amante e saltou sobre o carro para evitar que ele fugisse. O vídeo mostra o carro andando alguns metros com a mulher pendurada no capô do carro.

Passageiros que estavam no terminal de ônibus ao lado viram e filmaram a movimentação e rapidamente chamaram a polícia. Agentes da Guarda Municipal que estavam nas redondezas que rapidamente se deslocaram para o local, acreditando tratar-se de um caso de roubo de veículo, mas chegando no local verificaram que a mulher encontrou o marido em traição com outra mulher dentro do carro. Os policiais tiveram que contê-la para que ela não agredisse o marido e sua parceira.

e a mulher aqui em fortaleza q descobriu uma traição e simplesmente SE TACOU NO CARRO pic.twitter.com/YB29Rs3nSi — Bianca (@biancansada) March 31, 2022

Os guardas informaram que fizeram uma mediação no local para evitar um conflito maior e conseguiram apaziguar a situação. Informaram ainda que a mulher não se feriu e o casal ‘traidor’ não registrou boletim de ocorrência.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela assessoria da Guarda Civil Municipal de Fortaleza.

TRAIÇÃO EM PLANALTINA

Denunciado por “difamação”, Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, o morador de rua flagrado pelo marido fazendo sexo com a mulher dele disse que se sente envergonhado por ter exposto a mulher. “Eu [queria] pedir desculpas para aquela moça”, disse.

Givaldo disse que não tem o costume de abrir sua intimidade, como fez durante a entrevista e que foi infeliz ao relatar um fato que poderia ter ponderado mais.

