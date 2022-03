Homem fica com ‘pênis podre’ depois de injetar substância proibida no membro

Em um caso chocante, homem de 35 anos ficou com o ‘pênis podre’ depois de injetar uma substância proibida no membro nos Estados Unidos.

A história horrível foi relatada por médicos em Nova York. De acordo com informações do site NY Post, o homem apareceu na sala de emergência do BronxCare Hospital Center em agonia.

A dor começou quase imediatamente depois que ele injetou a droga cocaína na veia dorsal do pênis, que percorre todo o comprimento do órgão sexual.

O homem admitiu ter injetado cocaína na veia dorsal pelo menos duas vezes na última quinzena, embora sem problemas óbvios.

Segundo o site, ele disse que tinha um longo histórico de uso de drogas intravenosas e, com a maioria dos outros locais de injeção danificados, ele se voltou para um dos únicos lugares restantes – seu pênis.

Após o exame, os médicos descobriram inchaço, úlceras, uma “corrimento grave de cheiro fétido” e necrose, o termo médico para tecido apodrecido .

Os médicos rapidamente o iniciaram com antibióticos intravenosos e sua condição “melhorou lentamente”.

Ainda de acordo com as informações, o paciente se recusou a fazer uma cirurgia para cortar o tecido moribundo do pênis, que estava recebendo tratamento padrão para feridas.

O relatório do caso dizia: “Sua condição clínica melhorou, mas ele se recusou a fazer tratamento de reabilitação de drogas e mais tarde foi perdido no acompanhamento”.

A cocaína é “uma das drogas mais perigosas“, afirmaram os médicos no American Journal of Case Reports.

Com informações do site NY Post