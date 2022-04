Faltando 1 mês para o casamento, noiva é vista em aplicativo de relacionamentos

Um homem ficou completamente chocado ao encontrar o perfil de sua melhor amiga em um aplicativo de relacionamentos. Segundo ele, a mulher está noiva e deverá se casar no próximo mês.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para desabafar com os demais usuários sobre a situação e pedir conselhos sobre como agir com a amiga.

De forma anônima, ele conta que encontrou o perfil de uma de suas melhores amigas, que se casará em maio, em um aplicativo de relacionamentos.

Antes de procurar pelo perfil, ele foi avisado por outro amigo em comum que encontrou a conta da mulher de 31 anos enquanto navegava no app.

Espantado com a revelação, ele procurou o perfil e foi confrontar a mulher, que afirmou ter esquecido de desativar o perfil anos atrás.

“Uma amiga está noiva de um cara realmente legal e vai se casar agora em maio. Ontem um outro amigo em comum a encontrou em um app de relacionamentos e me mandou as imagens. Fui falar com ela sobre isso e ela disse que o perfil é de quando ela era solteira e que provavelmente esqueceu de desativá-lo”.

Ele não acreditou na história da amiga

Segundo o homem, a justificativa de sua amiga é completamente infundada, uma vez que as imagens do perfil são relativamente recentes.

“Eu reconheço as fotos dela e elas são recentes. Minha namorada e eu estamos com ela em uma das fotos. Naquele mesmo dia eu tinha falado com o noivo dela sobre os planos para a despedida de solteiro e tudo parecia estar bem”.

Ele agora está incerto sobre a situação do casamento da amiga e não tem certeza se deve, ou não, comentar com o noivo sobre seu achado.

“Alguns de nossos amigos brincam que ela pode ‘conseguir coisa melhor’. Ela é muito bonita e tem um bom emprego, enquanto ele é ‘normal’. Mas ele a trata como uma princesa e não sei por que motivo estou com a sensação de que ela está em dúvida sobre se casar”.

“Não sei qual a atitude certa a tomar. Devo falar com ela ou com ele? Ela é uma amiga próxima e se tudo der errado ficarei ao seu lado, mas já estive em relacionamentos tóxicos e não posso deixar de imaginar como me sentiria se estivesse no lugar do noivo”.

Rapidamente, os usuários do Reddit o orientaram a contar ao noivo sobre sua descoberta: “Ele merece ser capaz de fazer a escolha dele sabendo disso. Mostre a ele a mesma compaixão e respeito que você gostaria de receber”, afirmaram.