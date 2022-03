Noiva se enfurece com exigências da sogra para seu casamento

Uma noiva ficou completamente furiosa depois que seus sogros exigiram que ela não utilizasse a cadeira de rodas no dia de seu casamento. Segundo a sogra da mulher, ela irá se arrepender uma vez que “não sairá bem nas fotos”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a noiva, furiosa com a postura preconceituosa de sua sogra, buscou o apoio de usuários do Reddit para descobrir maneiras de lidar com a situação.

De forma anônima a noiva comentou que ficou completamente irritada depois que sua sogra a avisou que para ela “ficar bonita” nas fotos ela deveria abandonar sua cadeira de rodas e que se não o fizesse iria se arrepender.

Segundo a noiva, ela ainda possui “alguma mobilidade” sem a cadeira de rodas, mas quer evitar aborrecimentos e acontecimentos indesejados em seu casamento e, por tal motivo, optou por entrar utilizando a cadeira.

“Vou me casar em quatro meses e uso uma cadeira de rodas para me ajudar na locomoção. Tenho pouca mobilidade, mas prefiro usar a cadeira para evitar acidentes e dores no dia seguinte”, explica a noiva.

“Minha futura sogra está tentando me convencer a não utilizar a cadeira. Ela disse que vou me arrepender disso quando olhar para as fotos. Disse também que seria legal eu deixar a cadeira de lado em momentos do dia”.

Ela ficou profundamente chateada com a atitude da sogra

Magoada com as atitudes e comentários preconceituosos de sua sogra, a mulher respondeu aos ataques, mas passou a ser considerada uma “noiva neurótica” por seu noivo e familiares.

“Estou chateada com isso, não vou mentir. Ela agiu como se eu devesse ter vergonha da minha cadeira. A forma como ela falou deu a impressão de que seria melhor não usar a cadeira só por causa das fotos. Para ficar ‘algo bonito’”.

“Eu disse a ela para cuidar da vida dela e afirmei que faria o que fosse melhor para mim. Ela ficou chateada e disse que estou sendo extremamente sensível e irracional”, conta a noiva.

“Falar da minha cadeira de rodas é algo sensível pois cresci com problemas sobre minha aparência e sobre como a cadeira se relacionava com isso. Quando ela sugeriu que eu ficaria melhor sem, isso me pegou de jeito”.

Para os usuários do Reddit, ela estava certa em se defender. “Sua cadeira de rodas é uma extensão do seu corpo e ela pedir a você para deixá-la em casa é ignorante e cruel. É uma vergonha ver que seu futuro marido não disse à mãe para guardar com ela esse tipo de opinião”, finalizou um usuário.