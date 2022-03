Padrinho ‘rouba’ a noiva após discurso emocionado em casamento

Um caso inusitado aconteceu depois que o discurso de um padrinho desencadeou uma série de eventos que levaram ao término do casamento. Após declarar seus sentimentos pela noiva de seu melhor amigo, o padrinho agora é casado com ela.

Conforme a publicação realizada pelo New York Post, Desiree White, de 32 anos, acabou se divorciando para se casar com seu amigo de escola que foi também padrinho de seu casamento. Bryant confessou seu amor pela noiva após ficar bêbado antes de propor um brinde no casamento de seu então melhor amigo.

Na ocasião, Desiree e seu então marido ficaram surpresos com a declaração de Bryant. Na frente de 200 convidados o homem confessou seu amor pela noiva.

“Lembro da primeira vez que vi Desiree, eu a amei ali. Me apaixonei por ela e sabia que ela seria minha. Eu pensei que era a pessoa mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida”, teria dito o homem.

“Ela é a melhor pessoa que já conheci. Foi então que descobri que ela tinha namorado e achei que precisava descobrir um jeito de conquistá-la, mas foi quando o conheci e nos tornamos melhores amigos. Amo vocês dois. Parabéns”, finalizou o padrinho.

Ela se surpreendeu com os sentimentos do amigo

Diante da declaração, Desirre e seu então marido ficaram confusos e ela se lembrou da forma carinhosa com a qual o amigo a olhou quando a viu vestida de noiva.

“No dia do casamento eu entrei na sala de estar depois de estar arrumada para a cerimônia. Ele congelou quando me viu pronta. Não lembro de vê-lo me olhando dessa forma em nenhum outro momento”.

Depois do discurso, enquanto os noivos valsavam com os padrinhos, Bryant questionou o motivo pelo qual a amiga nunca deu a ele uma chance, a deixando ainda mais confusa.

Apenas um ano após a celebração, Desiree começou a passar por grandes problemas em seu casamento relacionados com o comportamento de seu então marido. O casal acabou se divorciando.

“Quando nos separamos eu entre em depressão e fiquei completamente isolada. Bryant me apoiou neste período e insistia para eu tentar comer algo ou até sair em sua companhia. Ele estava ali para mim. Um dia acabamos nos beijando”, conta a mulher.

“Foi do nada. Fiquei chocada quando ele me beijou mas o beijei de volta. Foi bom e natural”.

Pouco tempo depois, eles iniciaram um relacionamento e logo estavam a espera de seu primeiro filho, Sawyer, que hoje tem 9 anos de idade. Eles se casaram em 2012 e agora são pais de quatro crianças.