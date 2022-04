Homem leva o videogame para a sala de parto ao acompanhar a esposa

Uma mulher compartilhou em seu TikTok registros do momento em que seu companheiro aproveitava um momento de distração no videogame enquanto ela estava em trabalho de parto para dar à luz. O registro viralizou rapidamente e deu início a uma série de discussões.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher, Amber, compartilhou em um vídeo imagens que mostram seu parceiro jogando videogame enquanto ela permanecia deitada após ter o parto induzido.

Diante de sua publicação diversos usuários da rede social ficaram indignados com a postura do homem, que decidiu jogar ao invés de aproveitar cada momento antes da chegada do filho.

Ao todo, o trabalho de parto de Amber levou cerca de 21 horas para ser finalizado. Nas imagens do vídeo, que já conta com mais de 1,6 milhão de visualizações, é possível ver o homem de costas para ela utilizando fones de ouvido enquanto joga em um pequeno monitor.

A postura do homem indignou os usuários do TikTok

Na legenda do vídeo Amber explica: “Meu namorado trouxe seu videogame para o hospital durante meu trabalho de parto que durou aproximadamente 21 horas”.

Entre os mais de 3.200 comentários, diversos usuários não seguraram as críticas ao homem e ficaram divididos sobre a atitude dele.

“Absolutamente não!”, comentou uma pessoa ao que outra complementou: “Isso definitivamente é um sinal de alerta minha amiga!”.

Leia também: Mãe exige que o filho a deixe escolher o nome de seu neto caçula

Um terceiro afirmou que apesar de sua paixão por jogos, o parto é um momento único no qual ele tem outras coisas com as quais se preocupar.

Por outro lado, diversos usuários também defenderam a atitude do homem e da mulher.

“O que vocês esperavam que ele fizesse? Ficasse lá sentado durante 21 horas olhando para a cada da namorada? Ela provavelmente estava mais entretida vendo ele jogar... Eu ficaria”, escreveu uma pessoa.

Ao que tudo indica, Amber concorda com o último comentário: “Estava tudo bem até eu começar a sentir as dores. Depois, quando comecei, ficamos assistindo a filmes e vendo vídeos no TikTok”, explica a jovem mãe.