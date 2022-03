Mãe exige que o filho a deixe escolher o nome de seu neto caçula

Uma mulher ficou completamente preocupada depois que sua mãe passou a exigir que seu irmão e a companheira, grávida do terceiro filho, a deixem responsável pela escolha do nome da criança.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, preocupada com o futuro de seu sobrinho, a mulher buscou ajuda no Reddit para encontrar maneiras de lidar com a obsessão de sua mãe por um nome em específico.

De forma anônima ela conta que seu irmão será pai pela terceira vez dentro de poucas semanas, com isso a escolha do nome da criança está sendo o assunto do momento em sua família.

No entanto, o tema passou a gerar confusão depois que sua mãe começou a exigir que o neto tenha um nome único e exigiu que o casal batizasse a criança de Boone, fazendo a mulher se lembrar de uma bebida alcóolica barata.

“Por algum motivo que não sabemos explicar, minha mãe decidiu entrar na onda dos ‘nomes diferentes’ ao longo dos últimos anos. Neste momento, ela sugere que meu sobrinho receba o nome de Boone. Nós odiamos”, explica.

O nome a fez lembrar-se de uma bebida barata

Segundo o relato, o nome “Boone” faz alusão direta a uma bebida barata e muito popular nos EUA, um licor chamado Boone’s Farm.

Diante disso, a mulher decidiu questionar os usuários sobre a possibilidade de seu sobrinho receber esse nome e perguntou a eles qual a primeira coisa que lembram ao ouvirem essa palavra.

Rapidamente os usuários se recordaram da bebida: “É o nome de uma bebida barata. Deixe isso de lado”, comentou um.

“Meu primeiro pensamento foi ir para variações do nome e apelidos: Booney, Boo ou Bonner. Depois eu comecei a rir como o adulto maduro que sou”, disse outro.

Para outros, o nome é digno de um animal de estimação: “Meu marido tinha um cachorro chamado Boone! É um bom nome para um cachorro”.