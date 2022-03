Nome de bebê escolhido pela mãe pode ser considerado um ‘crime’

Uma mulher ficou perplexa ao descobrir que sua irmã pretender dar à filha o nome de um “crime”. Apesar da sonoridade do nome ser considerada agradável, um de seus significados pode ser relacionado à uma atividade criminosa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher recorreu ao Reddit para tentar descobrir uma forma de fazer sua irmã mudar de ideia quanto ao nome de sua primeira filha.

Segundo ela, a escolha não é somente incomum, mas também é a mesma nomenclatura utilizada para designar um crime grave.

De forma anônima, ela conta que a irmã, de 25 anos, está prestes a dar à luz sua primeira filha e recentemente decidiu comunicar aos familiares o nome escolhido para a criança.

Entre as mais diversas possibilidades, a mulher decidiu chamar a filha de Arson, termo que pode ser utilizado para designar um incêndio criminoso.

“Minha irmã está grávida de sua primeira filha e ela e o namorado nos convidaram para um jantar no qual decidiram revelar o nome da bebê. Quando chegamos lá nós pedimos a comida e ela então fez sua revelação: ela planeja chamar a filha de Arson”.

Um dos significados por trás do nome pode estar relacionado com um crime

Segundo seu relato, a mulher conta que após a revelação levou um certo tempo para processar a ideia de que sua irmã pretende nomear a filha com a mesma nomenclatura utilizada para um crime. Sem conseguir guardar sua opinião, ela se opôs.

“Depois de uma longa pausa eu a questionei sobre a decisão. Ela ficou na defensiva e disse que sim, que ela e o marido gostam do nome por ser algo único. Eu disse que era horrível e que ela estava dando à filha o nome de um crime grave”, conta.

“Ela e o namorado ficaram bravos e foram embora. Mais tarde ela enviou uma mensagem completamente irritada para os meus pais os acusando de me criar para ser uma mulher mimada e sem respeito. Ela ainda os cobrou por não terem defendido ela ‘diante das minhas acusações’”.

“Minha mãe disse que ela está assim por causa dos hormônios da gravidez e que isso fez com que ela ficasse extremamente chateada. Tentei me desculpar mas ela está me ignorando completamente”.

Para os usuários do Reddit, a mulher fez bem e não omitir sua opinião. “É um nome terrível e alguém precisava ter dito algo”, afirmou um.

Outros já afirmaram que o nome é comum em outras culturas e não tem este significado “incendiário”. “Arson é um nome de origem árabe e significa algo como ‘uma pessoa atraente’. Acho que o grande problema em utilizar esses nomes é que as palavras têm significados diferentes em diferentes culturas”.