Ela afirma que usar papel higiênico é ‘nojento’ e apresenta uma alternativa reutilizável

Uma mulher conquistou milhares de seguidores em seu TikTok após compartilhar um truque para economizar com a compra de um item indispensável: o papel higiênico. Para ela, além de caro o item ainda é “nojento”.

A história de Channon Rose, uma mãe de dois filhos que parou de comprar papel higiênico após desenvolver uma versão reutilizável, foi compartilhada em uma publicação do The Mirror.

Ela decidiu compartilhar sua técnica com seus seguidores do TikTok e mostrou como faz para criar seus itens reutilizáveis e que a ajudam a economizar nas compras do mês.

Para ela, produtos descartáveis de banheiro são apenas um gasto desnecessário e “dinheiro jogado pelo ralo”.

Descubra o truque de Channon

Para resolver sua situação, a mulher conta com uma estrutura específica em seu banheiro. Ela possui um bidê que ajuda a diminuir o uso do papel e ainda utiliza roupas velhas para fazer seu próprio papel reutilizável. Channon reforça que apesar de reutilizável, os itens são limpos regularmente.

No vídeo, compartilhado em seu perfil, ela afirma: “Acho nojento o papel higiênico comum, fica quebradiço e grudento. Prefiro água e pano”.

“Sinto que limpa muito melhor. Algumas pessoas podem pensar que é nojento, mas nós temos um bidê para nos limpar e usamos o papel higiênico reutilizável para secar. Depois disso, colocamos as peças em nossa lavanderia e lavamos junto com as demais roupas da casa”, relata a mulher.

Ela ainda afirma que, além do papel higiênico reutilizável, ela também faz seus próprios absorventes reutilizáveis de pano.

Confira também:

Outras economias em itens para o banheiro incluem não comprar pasta de dente e utilizar lenços de pano para assoar o nariz.

Com mais de 200 mil visualizações, o vídeo de Channon chamou atenção dos usuários do TikTok e rapidamente foi inundado de comentários.

Para alguns, seus hábitos são “sustentáveis e exemplares”, mas para outros são um tanto quanto “excêntricos”.

“Eu meio que quero fazer tudo isso”, escreveu um usuário impressionado com os truques da mulher.

“Você me preocupou antes de mencionar o bidê”, finalizou outro.