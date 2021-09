Homem resolve ajudar polícia na busca por ‘pessoa desaparecida’ e descobre após horas que ele é o procurado

Esta é a típica situação que muitos podem achar improvável, porém que no fim das contas acaba acontecendo. Aos que estão curiosos, o caso de um homem da cidade de Inegöl, na Turquia, viralizou, após o sujeito ajudar a polícia a procurar uma “pessoa desaparecida” que posteriormente descobriu-se que era ele mesmo.

De acordo com detalhes revelados pelo portal 24 horas, sensibilizado com a situação da suposta pessoa desaparecida, Beyhan Mutlu ajudou por horas policiais na busca pela floresta, até que em um determinado momento, um dos oficiais grita o nome do indivíduo perdido e então ele responde: “Estou aqui”.

Diante da resposta, descobriu-se que tudo na verdade não passava de um engano.

Afinal, o que ocasionou toda esta confusão?

Segundo informações compartilhadas, um grupo de amigos, incluindo Mutlu, havia se reunido na floresta para beber e quando resolveram deixar o local, notaram que o homem havia desaparecido e por isso acionaram os policiais.

Por fim, após confirmar a identidade de Beyhan, que estava embriagado, as buscas se encerraram, uma vez que tudo não passava de um engano, e ele foi levado para casa.

