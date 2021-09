Mulher diz que o marido é infantil por ter uma irritante ‘linguagem inventada’

Uma mulher usou o Reddit para desabafar sobre o comportamento ‘infantilizado’ de seu marido. Aparentemente, o homem desenvolveu uma ‘linguagem própria’ através de sons e palavras inventadas e está tirando a esposa do sério.

Segundo o The Mirror, a mulher resolveu desabafar com os demais usuários da rede social. Em sua publicação ela explicou que o marido “sempre foi um pouco pateta”, mas que nos últimos meses o comportamento irritante dele está aumentando.

“Meu marido sempre foi um pouco bobo, criando nomes para as coisas e causando impressões. Nos últimos meses isso aumentou muito. Agora é uma presença constante em nossas vidas e estou achando difícil conviver com isso”, escreveu.

Conforme ela explicou, o marido tem um vocabulário próprio com cerca de 30 a 40 palavras que usa no lugar das palavras “usuais”, além de nomes alternativos para lojas e amigos.

Para a mulher, ela já aguentou este comportamento por tempo de mais.

Ela considera o marido infantil e irritante por possuir um vocabulário próprio

Segundo a mulher, ela já teve o bastante deste comportamento do marido. “Eu já tive o suficiente. Fomos para a cama outra noite e eu disse ‘boa noite’ e ele respondeu com ‘bagayaya’ em uma voz estridente que ele sempre faz. Eu rebati e perguntei por que ele simplesmente não fala comigo de forma normal, ele riu, chegou perto do meu rosto, e fez de novo”.

Outro ponto que a preocupa é o fato do marido utilizar a linguagem inventada com seu filho. Para ela, isso pode ter um impacto negativo no “desenvolvimento normal da linguagem” da criança.

“Ele fala com nosso filho nessa linguagem estúpida, e estou preocupada que isso vá confundir o desenvolvimento normal da linguagem porque ele muda as palavras com muita frequência”, alega.

A mulher ainda reforça que o comportamento do marido ocorre somente em casa. “Ele é ‘normal’ em outros aspectos. Trabalha com finanças e é totalmente profissional com os colegas, mas é diferente em casa”.

Após pedir ao marido que pare de utilizar sua linguagem própria, ela disse que o homem ficou chateado pois ela “não aguentava mais uma piada”.

“É verdade que fiquei mais irritada desde que tivemos filhos, mas estou tão cansada que só quero que ele se relacione comigo como um adulto”, declarou.

Segundo os usuários, a irritação da mulher tem sentido, e muitos deles não conseguem se imaginar em seu lugar. “Fiquei irritado só de ler a postagem, não consigo me imaginar vivendo com alguém que se comporta assim.”, declarou um usuário.