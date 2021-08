Britânico, vítima do ataque em Cabul, foi ao Afeganistão ‘tentar salvar a família’

Muhammad Niazi, uma das vítimas fatais do ataque a bombas nas proximidades do aeroporto de Cabul, supostamente teria viajado de Londres para o Afeganistão com intenção de ajudar sua família a escapar do país. Ele foi um dos quase 200 mortos na explosão que aconteceu nas proximidades do aeroporto. Sua esposa e dois de seus filhos permanecem desaparecidos.

Segundo o The Mirror, o irmão de Muhammad, Abdul Hamid, sobreviveu à explosão e declarou à BBC: “Eu vi algumas crianças pequenas no rio. Foi muito ruim, foi um dia sombrio para nós”.

Ao todo, foram confirmadas 3 mortes de cidadãos do Reino Unido, incluindo um adolescente. Outro cidadão está gravemente ferido aguardando para ser repatriado. Uma criança afegã, parente de um dos britânicos mortos, também está gravemente ferida.

A explosão vitimou mais de 170 afegãos e 13 soldados norte-americanos. A autoria do atentado foi assumida pela Província de Khorasan do Estado Islâmico (ISKP), braço terrorista do Estado Islâmico no Afeganistão.

Ataque em Cabul deixou centenas de mortos e diversos feridos

O ministro das relações exteriores, Dominic Raab, declarou em entrevista ter ficado abalado com a situação. “Fiquei profundamente triste ao saber que dois cidadãos britânicos e o filho de outro cidadão britânico foram mortos no ataque terrorista de ontem. Eram pessoas inocentes e é uma tragédia que, ao tentarem trazer seus entes queridos para a segurança no Reino Unido, tenham sido assassinados por terroristas”.

Ele também aproveitou para reforçar a importância da remoção das pessoas do Afeganistão. “O ataque desprezível de ontem destaca os perigos que as pessoas enfrentam no Afeganistão e reforça porque estamos fazendo tudo o que podemos para tirar as pessoas de lá”.

As tropas estão com os preparativos para finalizar a saída do país uma vez que mais de 1000 pessoas elegíveis para o resgate foram deixadas para trás e existe a possibilidade de um novo ataque terrorista.

Segundo Ben Wallace, secretário de defesa, entre 800 e 1000 afegãos elegíveis para o resgate seriam deixados no Afeganistão, enquanto cerca de 100 a 150 cidadãos do Reino Unido seriam deixados no Afeganistão, alguns de forma voluntária.