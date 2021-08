Crianças afegãs recebem brinquedos após chegar em segurança no Reino Unido

Apesar de estarem confusos com a mudança repentina de país, as crianças e jovens que escaparam do Afeganistão desembarcaram em segurança da Grã-Bretanha. Os jovens pareciam animados com a chegada ao novo país. As crianças mais novas foram recebidas com brinquedos entregues por funcionários sorridentes, além de terem recebido comida e bebida.

Conforme divulgado pelo The Mirror, entre as 250 pessoas que pousaram estava um bebê. As famílias passaram horas com oficiais da Força de Fronteira em Oxfordshire antes de serem liberadas.

Segundo números divulgados pelo Ministério da Defesa, mais de 11.500 pessoas foram transportadas de avião para o Reino Unido desde o início das operações de resgate. Este número inclui funcionários da embaixada, cidadãos britânicos, pessoas elegíveis no programa de política de realocação e assistência afegã e alguns refugiados de países aliados.

O programa de realocação foi desenvolvido para permitir que afegãos que ajudaram as forças do Reino Unido deixassem o país por conta do risco de perseguição pelo Talibã.

Conforme dados divulgados, estima-se que o Reino Unido tenha resgatado cerca de 7.000 afegãos e suas famílias.

As equipes da Cruz Vermelha britânica estão apoiando as famílias recém-chegadas em Heathrow, Leicester, Essex, Hertfordshire, Southampton, Derby, Cheshire, Birmingham, Brize Norton e Wrexham no País de Gales.

Os voluntários recebem as famílias na chegada ao aeroporto oferecendo apoio emocional e distribuindo itens básicos como roupas quentes e kits de higiene.

Todas as famílias recebidas passaram pelas medidas de segurança e prevenção ao Covid-19, permanecendo em hotéis durante o período de quarentena e sendo testadas.

O número de cidadãos britânicos e com dupla cidadania que precisam ser retirados do Afeganistão ainda é incerto. O secretário de Relações Exteriores, Dominic Raab, disse que “cada hora será usada para ajudar as pessoas a fugir”.