Bebê afegão entregue a soldados por entre arame farpado está seguro

As imagens de um bebê sendo entregue a soldados norte-americanos por entre muros farpados foi vista pelo mundo ao longo da última semana. A imagem comovente foi capturada durante o tumulto nos arredores do aeroporto de Cabul, enquanto afegãos tentavam desesperadamente fugir do Talibã.

Segundo o The Mirror, os relatórios oficiais relatam que a criança foi cuidada por médicos e está junto a seu pai, em segurança. “O bebê visto no vídeo foi levado a uma instalação de tratamento médico no local e cuidado por profissionais médicos”, informou o Major Jim Stenger.

Ele ainda reforçou que a criança foi entregue ao pai e que ambos seguem em segurança no aeroporto. “Este é um verdadeiro exemplo do profissionalismo dos fuzileiros navais no local, que estão tomando decisões rápidas em uma situação dinâmica de apoio às operações de evacuação”.

Vídeo de bebê afegão sendo entregue a soldados viralizou na última semana

A gravação, feita por Omar Haidari, mostra a criança sendo passada para as tropas americanas através da proteção de arame farpado em um dos muros que circunda o Aeroporto Internacional de Cabul.

É possível ouvir o soldado gritando “Peguei você”, enquanto o bebê era agarrado e erguido pelos braços por entre o arame farpado. De acordo com os relatórios, o pai da criança voltou para auxiliar a mãe do bebê, ferida na multidão.

Ao que tudo indica, a criança foi entregue somente para receber atendimento médico e não para embarcar em um voo. Desde a retomada do poder pelo grupo extremista Talibã, milhares de afegãos se amontoam nos entornos do aeroporto buscando a chance de escapar do país.

Apesar das promessas de paz do Talibã, relatos de mortes e abordagens violentas voltaram a ocorrer com maior intensidade nos últimos dias.

