Marido, de 70 anos, encontra esposa de 22 anos enforcada ao acordar em quarto de hotel

Noel Rogers encontrou sua esposa Porsche Louise Rogers morta no dia 29 de Outubro de 2019. Ele disse ter conhecido a esposa quando ela era uma sem-teto na região de Wrexham. Um inquérito foi aberto para averiguar o ocorrido.

Após se conhecerem a mulher, que utilizava uma cadeira de rodas, foi morar com ele em um bangalô em Acrefair. O homem negou ter explorado ou maltratado a mulher, insistindo ter cuidado dela depois de terem se conhecido e se apaixonado.

Conforme noticiado pelo Daily Mail, a mãe de Louise relatou estar preocupada com as circunstâncias de sua morte, dizendo não acreditar que ela teria tirado a própria vida. O inquérito policial não identificou circunstâncias suspeitas que caracterizassem um caso de assassinato.

O casal estava no hotel comemorando seu primeiro aniversário de casamento. Louise teria ficado acordada bebendo ao longo da última noite em que ficariam hospedados no hotel. Na manhã seguinte Rogers saiu para buscar ajudar após encontrar a esposa no chão.

Um coletor de lixo chamou a polícia e um exame realizado após a morte confirmou que a causa da morte foi enforcamento.

Marido não consegue entender motivos que tenham levado a esposa a atentar contra a própria vida

O inquérito policial e os exames realizados no corpo de Louise mostraram que ela possuía uma alta quantidade de álcool em seu sistema, quase duas vezes o limite legal para dirigir. Também foram identificados medicamentos antipsicóticos e anticonvulsivos, em níveis terapêuticos.

O casal havia passado as últimas oito noites no hotel. Na noite anterior a morte de Louise, Rogers foi para cama por volta das 21:30hrs pois iria dirigir no dia seguinte. O marido disse não se lembrar da esposa entrar no quarto antes de descobrir seu corpo pela manhã.

Confira também:

“Fiquei arrasado e chateado. Não consegui entender por que ela fez isso”, disse. Louise tinha um histórico complexo de saúde mental e chegou a ser internada no sistema de saúde quando mais jovem. Ela já havia se machucado e atentado contra a própria vida.

O legista responsável pelo caso, John Gittins, acredita que a morte não tenha sido intencional já que a mulher era muito próxima ao marido. Ele acredita que suas ações tenham sido “embaçadas” pelo consumo excessivo de álcool.