Homem comete assassinato e monta cena de crime para parecer suicídio

Mark Chilman foi a julgamento, acusado pelo assassinado de Neil Parkinson. Segundo divulgado pela promotoria, o assassinato teria sido motivado por ciúmes. O corpo foi encontrado em um carro em chamas em Ankerdine Road, Worcestershire, no que aparentava um possível caso de suicídio. Parkinson foi declarado morto no local.

Conforme divulgado pelo The Mirror, os promotores disseram acreditar que Chilman, de 52 anos, montou a cena do crime para dar a impressão de que Parkinson havia cometido suicídio. Desta forma ele poderia “ensaiar uma reconciliação com Juliet Adcock, sua ex-companheira”.

“As evidências coletadas na investigação sobre como o Sr. Parkinson morreu demonstram que ele foi assassinado. O corpo foi posto no carro e a luz acesa para indicar um possível suicídio”. O promotor ainda acrescentou o fato de que em junho do mesmo ano Juliet Adcock havia terminado seu relacionamento de longa data com Chilman.

Após o término, Juliet e Neil iniciaram um relacionamento que provocou a ira de Chilman. Segundo o promotor, “Ao invés de aceitar a realidade, Chilman continuou a encontrar pretextos para manter contato com ela. Ele também estava obsessivamente preocupado com o que ela estava fazendo”.

Assassinato ou suicídio?

No dia do crime Neil e Juliet jantaram juntos na fazenda da mulher e pouco antes das 21:30 horas ele foi embora para cuidar da mãe que sofria de demência. Segundo Juliet ele estava feliz e de bom humor. O casal deveria viajar na manhã seguinte.

Juliet achou estranho quando Neil não respondeu uma de suas mensagens rapidamente, ele sempre costumava ser rápido ao retornar. A resposta veio somente as 22:17 horas por meio de um outro número de celular.

“Juliet, é o Neil, em um dos meus outros telefones… Tenho uma vida dupla, eu uso e abuso das mulheres”, dizia o texto. Ela achou estranho as palavras e logo lembrou da forma como Chilman costumava falar. Durante as investigações foi identificado que a origem da mensagem foi um celular comprado por Chilman em outubro de 2020.

Após o incêndio, especialistas analisaram o portão principal da fazenda e encontraram marcas que revelaram ser sangue. O DNA era compatível com o de Neil. Ele ainda estava inconsciente quando foi colocado no banco do motorista e quando o carro pegou fogo”.

Apesar das evidências contra Chilman, ele continua negando ter cometido o crime e o julgamento segue em andamento.