Após ganhar prêmio milionário na loteria, homem mata sua esposa e filha de 1 ano

Tiffani Hill, 31 anos, e sua filha de 1 ano, Leanne, foram mortas por John Donato, 42 anos que cometeu suicídio após os assassinatos. O crime aconteceu apenas alguns meses após o casal ganhar um prêmio milionário na loteria.

Conforme noticiado pelo portal The Mirror, as autoridades de Calera, Oklahoma, disseram que a criança chegou com vida ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O assassinato aconteceu no dia 30 de julho, por volta das 17 horas. No momento, os outros filhos do casal estavam em casa, mas não foram feridos.

Em novembro do ano passado Tiffani ganhou na loteria da Califórnia, alguns meses depois ela e Donato se casaram. Porém, para alguns parentes próximos Tiffani manifestou o desejo de sair do relacionamento, alegando sofrer agressões por parte do então marido.

Conforme declaração de uma advogada da família, Theresa McGhee, ganhar na loteria foi um ponto de discórdia entre o casal. “Isso poderia ter levado àquela discussão? Nunca teremos como saber. Mas eu sei que houve momentos em que isso causou conflitos entre eles”.

Um apelo às vítimas de violência doméstica

A família de Tiffani deseja alertar as demais pessoas que sofrem violência doméstica para que tomem providências antes que uma nova tragédia ocorra. “Acima de tudo, a família Hill deseja que outras vítimas de violência doméstica em perigo aprendam com essa tragédia. Existem recursos que as pessoas não buscam”.

A advogada ainda ressalta o apelo pela atenção das pessoas para que caso vivam em uma situação de violência pensem que seu destino poderá ser o mesmo de Tiffani e Leanne. Theresa ainda informa que Tiffani tinha planos de se separar do marido. “Ela estava tentando fazer acordos com sua família. Eu me pergunto se isso teria um resultado diferente se ela tivesse procurado ajuda”.

Uma página de arrecadação de fundos foi criada para auxiliar as crianças sobreviventes que estão sob custódia do Estado. A irmã de Tiffani, Jamie Kern, reforçou o quanto sua irmã se importava com os filhos. “Ela era uma pessoa tão bondosa e bonita. Amava profundamente os filhos”.

