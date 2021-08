Ladrão é capturado de forma inusitada

Wendy Reynolds, de 40 anos, foi espancada após flagrar uma invasão à sua casa e capturar um dos ladrões de forma inusitada. Ao ser surpreendida pelos bandidos a mulher tentou detê-los ao segurar o ladrão, que estava em seu quarto, pelos testículos.

Em notícia divulgada pelo portal The Mirror, a mulher, que acabou com fraturas no rosto e cortes nas mãos, contou que os invasores escaparam de sua residência com sua bolsa Louis Vuitton, um celular e um iPad.

Em seu depoimento à polícia, Wendy contou em detalhes o que aconteceu na noite do crime. Na madrugada do dia 19 de outubro de 2020, Wendy ouviu um estrondo do lado de fora de sua janela e flagrou dois adolescentes tentando roubar a moto de seu vizinho.

Em uma tentativa de impedir o roubo, a mulher gritou que chamaria a polícia, mas ao invés de intimidar os ladrões ela acabou chamando a atenção deles. Os dois jovens derrubaram a porta de sua casa e passaram a exigir dinheiros e drogas que supostamente estariam escondidas na casa de Wendy.

“Em determinado momento acabei no quarto, onde vi o facão em cima da cama. Tentei cobri-lo com um edredom, mas um dos homens começou a procurar a arma dizendo que não sairiam dali sem ela”, afirmou a mulher.

Em um ato de coragem, Wendy se jogou e agarrou um dos ladrões pelos testículos. “Agarrei um dos homens pelos testículos e segurei-o com força para evitar que saísse do apartamento ou pegasse o facão. Estávamos no chão e eu agarrava a perna dele para impedi-lo de sair”, relatou.

“Ele gritava para o outro vir ajudar, ‘socorro, socorro! Não vá sem mim”, foi neste momento que o outro homem, um adolescente de 17 anos, entrou no quarto e agrediu Wendy com chutes e socos na cabeça.

“Fiquei traumatizada e isso vai ficar comigo para o resto da minha vida. Temi pela segurança da minha filha e é por isso que lutei tanto, não queria que ela se machucasse”, finalizou Wendy. Com a ação, sua filha tentou fugir pela janela e acabou caindo sobre o teto de um carro, sem sofrer ferimentos.

Ladrão condenado e ato heroico reconhecido

No tribunal de Bolton Crown, Dale Bailey, de 25 anos, e seu comparsa de 17 anos foram condenados após admitirem a ação de roubo qualificado. Bailey foi condenado a oito anos de prisão enquanto o jovem deverá permanecer preso por quatro anos e meio. Durante as investigações, uma condenação prévia foi encontrada nos registros de Bailey.

O advogado de defesa dos jovens alegou que a dupla presumiu, de forma errada, que o apartamento era um local de armazenamento de drogas. “Foi um crime terrível onde as vítimas ficaram apavoradas. Ele (os ladrão) estava tendo a chance de pagar uma dívida de drogas, acreditamos que eles tenham sido influenciados por traficantes a cometer este crime. Ele (Bailey) sente remorso e um certo grau de empatia pela vítima”, afirmou Robert Elias.

O juiz Tom Gilbart, responsável pela sentença, ressaltou a conduta corajosa da mulher. “Deve-se observar que a Sra. Reynolds agiu com extraordinária bravura ao tentar lidar com dois intrusos armados. Este foi um incidente vergonhoso e vocês devem ficar chocados com o que fizeram”, afirmou.