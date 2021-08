Bêbado tenta invadir casa da ex-namorada e quase morre preso na janela

Um homem alcoolizado quase morreu prensado no lado de fora da janela da casa da ex-namorada, de onde havia sido expulso momentos antes, em Kherson, na Ucrânia.

De acordo com a mídia local, tudo começou com um drinque amigável entre o ex-casal na casa dela, mas umas doses a mais fizeram o homem perder a cabeça e tentar ‘algo mais’, o que levou a ex-namorada a expulsá-lo do local. Já bastante alcoolizado, ele saiu, mas tentou entrar novamente usando a janela, que estava trancada.

Ele tentou puxar e se espremer pela janela, mas acabou travado com metade do corpo para fora. Devido ao frio extremo da região, esse tipo de janela é reforçada e bastante resistente e a pressão contra seu peito não deixava que se movesse para dentro ou para fora.

Ainda assustada com a tentativa de invasão, a ex-namorada chamou a polícia. Quando ela chegou pegou o homem dependurado, mas já inconsciente e quase sem respirar.

Os policiais o retiraram do local e rapidamente acionaram os paramédicos, que não demoraram a chegar.

De acordo com a equipe de resgate, ele já estava quase morto por asfixia. No geral, não sofreu ferimentos graves, mas alguns minutos a mais e seu coração teria parado de bater.